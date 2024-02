Prezidentka podpísala novelu Trestného zákona a napadne ju na Ústavnom súde

Prezidentka má k schválenej novele mnohé výhrady. „Som presvedčená, že tento spor medzi vládnou koalíciou na jednej strane a opozíciou, mnohými odborníkmi a mnou ako prezidentkou republiky na druhej strane, už treba rozseknúť. A jediný, kto o tom môže kvalifikovane rozhodnúť, je Ústavný súd SR,“ uviedla.

Hlava štátu vo štvrtok potvrdila, že jej bola v stredu doručené novela Trestného zákona. Podotkla, že sa tak stalo až po šiestich dňoch od schválenia v Národnej rade SR (parlament predmetnú novelu schválil 8. februára). Avizovala, že svoje stanovisko poskytne v piatok.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) podpísal Trestný zákon v stredu (14. 2.). Následne ho doručili do Prezidentského paláca. Premiér zároveň poslal prezidentke Čaputovej list, v ktorom navrhuje aj úpravu premlčacích lehôt, ich výšku navrhuje aj v závislosti od závažnosti trestného činu a trestných sadzieb, ktoré za skutky hrozia.

Na margo postupu, ktorý v liste navrhol premiér, Čaputová skonštatovala, že ide o ultimátum. „Z toho listu vyplýva, že v podstate mi hovorí o tom, že by som mohla vetovať ten zákon, ale iba v jednej časti, ktorá sa týka násilných trestných činov, a to iba spôsobom, ktorý mi v tom liste navrhol. Vlastne je to v istom zmysle akoby ultimátum a zúženie priestoru na to, akým rozsahom veta by sa boli ochotní vôbec zaoberať,“ dodala.

Hlava štátu po schválení novely v parlamente avizovala, že zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby nenadobudla účinnosť. Jej prijatie označila za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov.

Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR minulý týždeň. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.