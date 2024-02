Na Ústavný súd sa pre novelu Trestného zákona plánuje obrátiť aj opozícia

Prezidentka Čaputová: Trestnú novelu som musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím Video

Napadnúť novelu Trestného zákona na Ústavnom súde (ÚS) SR je jediná cesta, ako zastaviť zmeny. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady SR za SaS Mária Kolíková. SaS podporuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej novelu podpísať a čo najskôr sa na ÚS obrátiť. V prípade vetovania návrhu by sa podľa strany nevytvoril dostatočný čas pre ÚS, aby mohol rozhodnúť o jeho účinnosti.

Prijatý zákon podľa nej predstavuje množstvo úskalí pre trestné právo aj dôvodov na pozastavenie jeho účinnosti. Domnieva sa, že je dôvod aj na zrušenie zákona. Kolíková sa tiež stotožňuje s názorom prezidentky, že ÚS nič nebráni v posúdení ústavnosti návrhu. Ani to, ak by ho prípadne nestihli zverejniť v zbierke zákonov. Skonštatovala, že môžeme počkať, či bude proces zverejňovania štandardný alebo ho bude vláda zdržiavať. Poukázala však na doterajší postup vládnej koalície a čas, ktorý ubehol, kým novelu podpísal premiér Robert Fico (Smer).

„Prezidentka zvolila cestu rozumu a spravodlivosti,“ uviedol podpredseda SaS Branislav Gröhling. Skonštatoval, že vetovanie návrhu by prospelo len premiérovi a vládnej koalícii. Pri návrate novely do parlamentu by sa podľa neho opäť natiahol čas a ÚS by nemusel stihnúť pozastaviť účinnosť zmien. Rozhodnutie prezidentky plánujú v strane podporovať a tiež vysvetľovať verejnosti.

Rozhodnutie prezidentky je správne, skonštatoval predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda NR SR Michal Šimečka. Predstavitelia PS avizovali aj ďalší podnet na ÚS z ich strany.

„Akékoľvek iné riešenie by dávalo vládnej moci alebo koalícii v parlamente možnosť naťahovať lehoty a zmariť možnosť pre ÚS, aby zákon posúdil,“ skonštatoval Šimečka. Poukázal pritom aj na čas, za aký premiér Fico novelu podpísal. Správanie vládnej koalície považuje za signál, že jej predstavitelia vedia, že proces schvaľovania novely bol zlý.

Dodal, že ak novela nadobudne účinnosť čo len na deň, množstvo kriminálnikov by nedostalo trest, nemuseli by čeliť spravodlivosti, skrátili by sa premlčacie lehoty aj znížili sadzby. Nedotklo by sa to podľa jeho slov len obvinených nominantov či ľudí blízkych súčasnej vláde, ale aj ďalších korupčníkov či páchateľov sexuálneho násilia.

Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) avizovala podnet na ÚS aj z ich strany. Považuje za dôležité pridať argumenty pre ÚS, aby sa pokúsili pozastaviť účinnosť novely. Dôležité to je podľa nej aj preto, aby ÚS novelu posúdil aj v prípade, ak by nový prezident podnet hlavy štátu chcel z ÚS stiahnuť.

Poslanec parlamentu Gábor Grendel z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ si myslí, že ak prezidentka chcela dosiahnuť, aby ÚS SR pozastavil účinnosť novely Trestného zákona, inak ako podpísaním zákona sa to nedalo. V tejto situácii sa podľa neho hrá o čas, keďže zákon má začať platiť od 15. marca. Dodal, že prezidentka nemala veľa možností.

„V tejto situácii, keď sa hrá takticky o každý deň a vidíme, že koalícia zdržiava, keďže neposlali šesť dní zákon do prezidentského paláca, sú to preteky o čas. V tejto situácii je už loptička na strane Ústavného súdu. Musíme počkať, ako rozhodne,“ povedal Grendel novinárom.

Kresťanskí demokrati veria, že Čaputová pri novele zvolila najlepšie riešenie. Vyplýva to z piatkového vyjadrenia lídra KDH a poslanca parlamentu Milana Majerského. Zároveň avizoval, že na Ústavný súd sa plánuje obrátiť aj opozícia.

„Pre nás je kľúčové hlavne to, aby táto novela nebola v platnosti čo i len jednu sekundu. Len čo by sa toto stalo, tak dôjde k premlčaniu v tisíckach prípadov,“ poznamenal Majerský. Novelu treba podľa neho čo najskôr vydať v zbierke zákonov, aby mohol konať Ústavný súd.

Aj mimoparlamentná strana Demokrati víta rozhodnutie prezidentky pri novele Trestného zákona. Nevetovať legislatívu a obrátiť sa na ÚS SR podľa strany umožní získať súdu dostatok času na rozhodnutie o prípadnom pozastavení účinnosti novely.

Strana verí, že ÚS SR bude v tejto veci rozhodovať nezávisle. Zároveň apelovala na vládnu koalíciu, aby sa nepokúšala zasahovať do jeho práce. Legislatívu Demokrati opätovne skritizovali. Dúfajú, že ÚS ju po vyhodnotení všetkých negatívnych dosahov zastaví. „Praktické dosahy prípadnej účinnosti by mali devastačné následky na celú trestnú politiku štátu,“ uzavrel podpredseda strany Juraj Šeliga.

Občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok víta, že hlava štátu poslala novelu na Ústavný súd SR. Ako Korčok uviedol, prezidentka Zuzana Čaputová využíva svoju kompetenciu a súčasne zaujíma jasný postoj k zásadnej veci pre občanov, teda to, že ide o zlý zákon, ktorý deformuje spravodlivosť na Slovensku v prospech páchateľov trestnej činnosti. „Práve teraz majú občania možnosť vidieť, na čo máme hlavu štátu. Toto je príklad rovnováhy moci, o ktorej hovorím a ktorej predseda Hlasu nechce rozumieť. Rovnováhy v čase, keď vládnuca moc pošliapava legislatívny proces, keď vychyľuje trestnú politiku tak, že slúži jej záujmu a nie občanom," vyhlásil Korčok.

Kandidát na prezidenta ďalej uviedol, že v tomto momente je rola prezidenta kľúčová, a to najmä pre občanov, ktorých vládnuca moc od začiatku zavádza. „Skúsme si teraz spolu predstaviť, či by sa Peter Pellegrini vo funkcii prezidenta bol schopný zastať občanov, konať nezávisle a bez príkazov, ako to od prezidenta chce naša ústava. Presne o toto pôjde vo voľbách, o nezávislosť prezidenta a o rovnováhu. Nie o šírenie prázdneho hesla pokoja, pod ktorým sa budú diať takéto veci," uzavrel Korčok.

Reagovala aj koalícia

Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas) sa Čaputová rozhodla uprednostniť politický postoj pred záujmom ľudí. „Napriek svojim opakovaným vyjadreniam, že tento zákon vráti parlamentu na opätovné prerokovanie, sa ho dnes nakoniec rozhodla podpísať. Bežný človek tomu nemôže rozumieť inak, ako že hlava nášho štátu s kritizovanou novelou plne súhlasí,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že vďaka prezidentke je pre parlament táto téma uzavretá.

Ako povedal predseda NR SR, prezident nemá zastupovať ani záujmy koalície, ani opozície a ani jednotlivých politických strán. „Má byť prezidentom ľudí, a ak je presvedčený, že ktorýkoľvek schválený zákon ide proti záujmom ľudí, má ho vrátiť parlamentu s konkrétnymi pripomienkami, aby poslanci dostali možnosť svoje rozhodnutie korigovať. „Prezidentka túto možnosť premárnila, zákon podpísala a vyjadrila s ním súhlas," doplnil predseda parlamentu.

Prezidentka Zuzana Čaputová nemala novelu Trestného zákona podpísať, keď s ňou nesúhlasí, ale mala ju vetovať a vrátiť do parlamentu. Tvrdí to podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer), podľa ktorého sa prezidentka po dnešku „z hľadiska liberálnej propagandy o znásilneniach stáva symbolom znásilnení.“ Naráža tým na to, že prezidentka, ako aj opozícia, kritizovali skrátenie premlčacích lehôt pri viacerých trestných činov vrátane znásilnenia. Ako ďalej Blaha napísal na sieti Telegram, Čaputová sa stáva symbolom politickej schizofrénie, keď chce dať na Ústavný súd zákon, ktorý sama odsúhlasila. Jediná možná odpoveď Ústavného súdu SR podľa neho preto je, že prezidentka nemala novelu podpísať, keď s ňou nesúhlasí.

V podobnom duchu sa vyjadril aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). „Pani prezidentka povedala, že sa jej trestný zákon nepáči, ale podpísala ho. Ak sa niekomu niečo nepáči, nezvykne to podpísať. Verím, že Ústavný súd zohľadní to, že ak niekto niečo podpíše, nie je to také zlé ako tvrdí,“ napísal na Facebooku. Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) „Čaputovej motanica nepotrebuje ďalší komentár.“