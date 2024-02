Politológ: Fico de facto priznal, že koalícia niečo pokazila. Čaputová aj opozícia mu však skočili na lep

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok oznámila, že novelu trestných kódexov podpíše, no nie preto, že by s ňou súhlasila. Dôvodom bolo to, že sa okamžite obráti na Ústavný súd SR. Namietať bude novelu ako celok, ale aj jej účinnosť. Spravila tak preto, aby mal súd viac času na posúdenie. Koalícia si však myslí, že sa pridala na stranu strašenia ľudí a svojím postupom znemožnila parlamentu prípadnú opravu ustanovení, ktoré by mohli priniesť vyšší pocit bezpečnosti ľudí. Opozícia však hovorí o manipulovaní s faktami, keďže na problematické časti upozorňovali dávno pred schválením novely.

Na otázky o aktuálnej situácii odpovedal pre Pravdu politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč.

Prezidentka Čaputová: Trestnú novelu som musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím Video Zdroj: ta3, TV Pravda

Ako hodnotíte rozhodnutie podpísať novelu a dať ju hneď na ústavný súd? Mala aj inú možnosť, resp. postupovala správne?

Možností bolo viacero, no každá mala v sebe riziká a ani jednu nemožno hodnotiť ako dobré riešenie. Avšak v kontexte toho, že pani prezidentka chcela, aby sa novelou zaoberal Ústavný súd Slovenskej republiky, a to v takej miere, že jeho prípadne rozhodnutie by zablokovalo účinnosť novely trestných kódexov, tak toto riešenie bolo v podstate jediné možné a tak správne. Samozrejme, aj toto rozhodnutie má množstvo rizík a v prípade, že nedopadne ako pani prezidentka predpokladá, bude mať nielen pre jej renomé veľmi zlý dopad.

Opozícia víta rozhodnutie Čaputovej podpísať novelu Trestného zákona a podať ho na Ústavný súd SR Video Zdroj: ta3

Čo bude znamenať, ak Ústavný súd zastaví účinnosti a namietne novelu?

Znamená to, že nateraz nebudú platiť zmeny, ktoré vládna koalícia chcela zrealizovať v súvislosti so zrušením UŠP a zmenami v trestných kódexoch. Znamená to, že celý proces bude musieť začať od začiatku a bude musieť prebiehať v medziach ústavy.

Koalícia hovorí, že mala zákon vetovať a navrhnúť predĺženie premlčacej novely, prípadne iné časti a že svojím postupom znemožnila Národnej rade SR prípadnú opravu ustanovení. Mala tak prezidentka postupovať alebo to mala spraviť koalícia vtedy, keď ich na to upozornili?

Keďže nie som právnik, neprislúcha mi hodnotiť argumenty, či pani prezidentka svojím rozhodnutím znemožnila NR SR vykonať nápravu toho, čo NR SR pred pár dňami pokazila a pred čím ju niektorí poslanci a poslankyne varovali. V každom prípade sú tu dosť zrozumiteľné argumenty, ktoré tvrdia, že ešte stále existujú aj iné možnosti ako napraviť chyby a nie sú viazané na veto pani prezidentky.

Poslanec Mažgút nazval rozhodnutie prezidentky za schizofrenické Video Zdroj: ta3

V akom zmysle pokazila?

NR SR, resp. vládna väčšina „pokazila“ novelizovanie trestných kódexov tým, že v nich znížila premlčacie doby pri násilných trestných činoch. Ak premiér vyzval prezidentku, aby namietala práve túto časť kódexov (a nič iné) de facto priznal, že niečo „pokazili“.

Rovnako tvrdia, že sa pridala na stranu strašenia ľudí. Je to tak?

Skôr by som povedal, že opozícia a možno čiastočne v prvom momente aj pani prezidentka „sadli na lep“ vládnej koalície a Robertovi Ficovi, ktorí sa niektorými krokmi snažil vytvoriť mimikry, ktoré mali prekryť pôvodný zmysel toho, čo sa dialo a čo schválili v parlamente. Svojim rozhodnutím však pani prezidentka nateraz vstúpila do hry, prevzala iniciatívu a nasledujúce dni a týždne ukážu, či to bolo rozumné rozhodnutie.

Očakávate, že koalícia predloží zákon znova, aj keby ho ÚS vyhlásil za protiústavný?

Predpokladám, a opäť ako nie právnik, že ÚS bude skôr než obsah právnych zmien hodnotiť procesnú stránku toho, ako sa prijímali zmeny trestných kódexov, keďže sa nedomnievam, že znižovanie trestných sadzieb či rušenie niektorých inštitúcií by malo byť v rozpore s ústavou.