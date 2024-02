Fico sa pýta: Vťahuje prezidentka Ústavný súd do politického súboja? Vie už dopredu výsledok?

Robert Fico o rozhodnutí prezidentky dať na Ústavný súd novelu Trestného zákona Video

Tak, ako chce prezidentka SR Zuzana Čaputová urobiť všetko pre to, aby novela Trestného zákona nenadobudla účinnosť, koalícia urobí všetko pre to, aby platila. Na sociálnej sieti to v reakcii na rozhodnutie prezidentky obrátiť sa v prípade trestnoprávnej novely na Ústavný súd (ÚS) SR uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Vo videu postup hlavy štátu skritizoval, vidí za ním jednoznačne opozičné gesto a nie snahu korigovať znenie zákona. „Nevyužila právo veta, keď by sme mohli niektoré drobnosti opraviť. Podali sme jej pomocnú ruku, no ona ju musela odmietnuť,“ povedal Fico, označujúci Čaputovú za „hračku v rukách médií a mimovládok“.

Premiér počul v prezidentkinom prejave i vyjadrenia, ktoré majú naznačovať verdikt ústavného súdu v prípade jej podania, považuje to za znepokojujúce.

„Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a Ústavným súdom, o ktorej v posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrabce?“ pýta sa Fico.

Zopakoval zároveň, že cieľom novely a zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) je zabrániť masívnemu porušovaniu ľudských práv, k akému podľa Fica za asistencie ÚŠP dochádzalo v období 2020 – 2023. „Tak, ako pani prezidentka robí všetko pre to, aby novelizácia trestného zákona a zrušenie ÚŠP nenadobudlo účinnosť, my urobíme všetko, aby schválená trestnoprávna legislatíva vstúpila do platnosti,“ zdôraznil Fico.

Peter Pellegrini o rozhodnutí prezidentky dať na Ústavný súd novelu Trestného zákona Video

Ku kroku prezidentky sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda NR SR a šéf Hlasu Peter Pellegrini. Prezidentka Čaputová sa podľa neho rozhodla uprednostniť politický postoj pred záujmom ľudí. Napriek opakovaným vyjadreniam, že zákon vráti na opätovné prerokovanie, sa ho rozhodla podpísať. „Bežný človek tomu nemôže rozumieť inak, akože hlava nášho štátu s kritizovanou novelou plne súhlasí,“ uviedol Pellegrini. Prezident podľa neho nemá zastupovať ani koalíciu, ani opozíciu a ak je presvedčený, že zákon ide proti záujmom ľudí, má ho vrátiť parlamentu, aby ho mohli poslanci korigovať. Prezidentka túto príležitosť premárnila, povedal Pellegrini „a tým, práve vďaka prezidentke, je pre parlament nakoniec táto téma uzavretá“.

Prezidentka v piatok informovala, že podá novelu Trestného zákona na ÚS. Zároveň bude žiadať pozastavenie účinnosti tohto zákona, kým súd nerozhodne.

Prezidentka Čaputová: Trestnú novelu som musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím Video

Novelu schválili poslanci parlamentu minulý týždeň. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.