Duel Gašpara a Kolíkovej: Za konaním prezidentky vidím skrytú dohodu s Ústavným súdom, tvrdí Gašpar. Koalícia nechce umožniť súdu zachrániť spravodlivosť, reaguje Kolíková

Je tu atmosféra, ako keby sme chceli vypustiť do ulíc tisíce pedofilov, tvrdí Gašpar. Napľuli ste znásilneným ženám do očí, reaguje Kolíková.

Celá diskusia Tibora Gašpara a Márie Kolíkovej o novele Trestného zákona:

VIDEO: Gašpar a Kolíková o obštrukciách voči Ústavnému súdu:

VIDEO: Gašpar a Kolíková o premlčacích lehotách pri znásilnení:

VIDEO: Gašparove podozrenia o Kolíkovej a jej ostrá reakcia:

Tibor Gašpar v diskusii tiež povedal:

je za to, aby sa pri znásilneniach neposudzovalo len to, či sa žena fyzicky bránila, ale aj či nesúhlasila (doplnenie definície trestného činu znásilnenia o nielen vynútený, ale aj nesúhlasný čin)

budú sa otvárať dohody s tzv. kajúcnikmi, niektorí sudcovia by mali čeliť disciplinárnym konaniam

koalícia má právo obštruovať v súvislosti s Ústavným súdom, pretože prezidentka zákon nevetovala, hoci s ním nesúhlasí

nevie s istotou povedať, že Ústavný súd rozhodne v prípade novely spravodlivo

jeho syn Pavol je ďaleko viac kvalifikovaný a nestranný na pozíciu šéfa SIS ako doterajší riaditelia

Mária Kolíková v diskusii tiež povedala:

nie je v demokracii v poriadku, že koalícia chce z rozhodovania vylúčiť Ústavný súd

prečo ženy nenahlasujú znásilnenie a ako im chcela pomôcť, keď bola ministerkou

ako vládne zmeny v trestnom procese sťažia potrestanie kriminálnikov

prečo zmeny v Trestnom zákone a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry ohrozujú čerpanie eurofondov

že sa neobáva prípadných vyšetrovaní a stíhaní proti jej osobe, ktoré podľa nej naznačujú Gašparovci

má vážne pochybnosti, že Pavol Gašpar, syn Tibora Gašpara, by v pozícii šéfa SIS dodržiaval zákon

Tibor Gašpar vidí za konaním prezidentky skrytú dohodu s Ústavným súdom, čo v demokracii považuje za neprípustné. „Jej dnešné vyjadrenia hovoria o tom, ako keby mala niečo pred rokované na Ústavnom súde, čo je pre mňa úplne absurdné, pretože prejudikovala akýsi záver, ktorý by mohol súd vyrieknuť,“ hovorí Gašpar.

„Mám dojem, že som počula iné vyhlásenie pani prezidentky ako pán Gašpar, pretože ona nijakým spôsobom nepredpovedala ako rozhodne Ústavný súd,“ reagovala Mária Kolíková, s tým, že prezidentka jasne povedala, kde všade vidí v novele problém. „Jednoznačne je tam problém ohľadom premlčacích lehôt, nielen pre znásilnenie, ale aj vraždy, čo sa dotkne napríklad aj prípadu Daniela Tupého, hoci je už na súde,“ dodáva Kolíková.

Tibor Gašpar, ktorý bol spravodajcom novely v parlamente si za ňou, aj so skrátenými premlčacími lehotami pri násilných trestných činoch stojí. „Aj sama pani prezidentka povedala, že je vecou vládnej koalície ako budú nastavovať trestnú politiku štátu. Nastavujeme ju v súlade s aktuálnymi trendmi, požiadavkami a reagujeme na to, čo sa tu dialo tri roky. A nie je pravda, že by sa nemyslelo na obete a poškodených,“ obhajuje novelu Gašpar.

Na obete a poškodených sa podľa poslankyne Kolíkovej absolútne nemyslelo. „Som zvedavá, či by pán Gašpar vedel vôbec povedať aspoň jedno ustanovenie v prospech práv poškodených,“ hovorí. Naopak, poslankyňa upozorňuje, že vie priamo od advokátov aj obetí, že je množstvo prípadov, ktoré po novom nadobudnutí účinnosti novely zostanú nepotrestané. „Hovorila som s advokátmi, ktorí museli zavolať svojim klientkám, že hoci im je ľúto, ale ich oznámenie vzhľadom na právnu úpravu padne a to čo dosiaľ prekonali bolo zbytočné. Vy ste im, s prepáčením, normálne napľuli do očí,“ dodáva Kolíkova.

Podľa Gašpara je diskusia o novele prehnane emotívna, vzhľadom na štatistiku, koľko žien v skutočnosti nahlási znásilnenie po viac ako desiatich rokoch a či sú páchatelia v nich aj skutočne potrestaní. „Celá debata sa zužuje na premlčacie lehoty, skĺzava sa do osobných invektív a vytrháva sa z kontextu. Tu je systém štátnych orgánov, ktoré by mali chrániť ženy vo všetkých podobách, keďže sa zhodneme na tom, že normálna spoločnosť by mala chrániť slabších vrátane žien. Trestnoprávna politika je jedna časť, ale s tým súvisí práca psychológov, mimovládnych organizácií a ďalších k tomu, aby sa ženy nebáli nahlasovať takéto činy ihneď. Vtedy je to možné aj efektívne vyriešiť a páchateľa odsúdiť,“ tvrdí Gašpar.

