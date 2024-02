Obžalovaný podnikateľ Bödör sa dostavil pred súd v kauze úplatkov. Prítomný je aj exmininster Žiga

Proces s Norbertom Bödörom Video Zdroj: ta3

Špecializovaný trestný súd sa zaoberá kauzou Valčeky. Ako svedkovia boli na dnešné pojednávanie predvolaní bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, Peter a Štefan Žigoví a Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách.

Jeho advokátom je Marek Para, no na pojednávaní chýba jeden z Bödörových obhajcov. Tým je Pavol Gašpar mladší, ktorý má pozastavenú advokátsku činnosť. Syn bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara by sa mal totižto stať riaditeľom Slovenskej informačnej služby.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Bödöra ešte vo februári minulého roku obžalobu pre prečin podplácania. Predmetom obžaloby je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku vo výške 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v konkrétnej trestnej veci v prospech inej osoby. Úplatky sa mali týkať obchodu s oceľou a úpravy výšky dane u konečného užívateľa.

Kauza známa ako Valčeky sa týkala úplatku pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný bývalého ministra Petra Žigu. Peniaze pre vyšetrovateľa mal sprostredkovať práve Norbert Bödör.

Bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Slobodník na základe dohody o vine a treste dostal štvorročnú podmienku. Kučerku odsúdil vlani v júli Najvyšší súd na 10 a pol roka a trest prepadnutia majetku. Expolicajt si však verdikt nevypočul, je v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl.

Proces sa mal pritom začať už koncom augusta 2023. Zdržala ho podaná námietka zaujatosti zo strany obžalovaného voči zákonnej sudkyni. Najvyšší súd však rozhodol, že sudkyňa Pamela Záleská vo veci zaujatá nie je. Nitriansky podnikateľ zároveň čelí obžalobe v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznovu, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje aj v kauze Očistec, týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.

