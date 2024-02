Kampaň PS pre eurovoľby je problematická, nahráva aj Korčokovi, domnieva sa neziskovka. Progresívne Slovensko to odmieta

Kampaň Progresívneho Slovenska (PS) pre voľby do Európskeho parlamentu nahráva aj občianskemu kandidátovi na post prezidenta Ivanovi Korčokovi. Uviedla to nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že sa Slovensko ocitlo v situácii, keď sú naraz dve volebné kampane. TIS sa domnieva, že takýto súbeh kampaní môže byť problematický.

Ako organizácia TIS pripomenula, PS spustilo kampaň „Nemôžu mať všetko“, ktorou sa snažia bojovať proti úplnému ovládnutiu štátu koalíciou. „Ide o kampaň spojenú s júnovými eurovoľbami a strana ju aj účtuje na transparentnom účte k týmto voľbám. Najväčším výdavkom v kampani sú zatiaľ billboardy za 45-tisíc eur na február a marec, ktoré si strana objednala cez reklamnú agentúru Unimedia,“ priblížila organizácia s tým, že tézu ovládnutia štátu opozícia používala doposiaľ viac v súvislosti s prezidentskými voľbami.

„Prezident by podľa nej nemal byť z vládneho politického tábora a mal by napäté pomery v krajine vyvažovať. Takto postavená kampaň je namierená najmä voči favoritovi volieb a šéfovi vládneho Hlasu Petrovi Pellegrinim a mobilizovať má predovšetkým voličov jeho hlavného rivala Ivana Korčoka,“ vysvetľuje TIS a upozorňuje, že nasadenie sloganu pre európske voľby tak nepriamo pomáha v prezidentskej kampani Korčokovi.

PS podľa TIS odmieta, že by išlo o využívanie kampane na dvoje volieb. Z pohľadu zákona by to mohlo byť problematické. „Kampaň Nemôžu mať všetko ani vizuálne, ani obsahovo nevyslovuje podporu žiadnemu kandidátovi na prezidenta, ani nevyzýva na účasť v prezidentských voľbách, preto náš postup považujeme za zákonný,“ uviedla hovorkyňa strany Tereza Mikáčová pre TIS. Podľa nej strana nevedie a nefinancuje kampaň žiadneho z kandidátov na prezidenta. „PS vedie kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu, v rámci ktorej zvolilo komunikáciu pod heslom Nemôžu mať všetko aj so zreteľom na negatívnu odozvu európskych inštitúcií na aktuálnu politickú situáciu na Slovensku a avizované možné sankcie,“ doplnila Mikáčová.

TIS sa však domnieva, že PS využilo špecifickú situáciu, a teda súbeh dvoch kampaní, čím sa však zákon bližšie nezaoberá. „Čiastočne tak obišla aj nové pravidlo, ktoré po posledných prezidentských voľbách v roku 2019 zakázalo vedenie kampaní v prospech prezidentských kandidátov inými subjektmi. Z tohto pohľadu môžu byť s blížiacim sa termínom prezidentských volieb čoraz problematickejšie aj opozičné protivládne demonštrácie, ale aj demonštrácia na podporu Pellegriniho, ktorú dávnejšie avizoval premiér Robert Fico,“ doplnila organizácia. Podľa TIS bude tiež zaujímavé sledovať, ako eurovolebnú kampaň nastavia ďalšie strany. „Smer už nalial na svoj transparentný účet milión eur, SNS 120-tisíc a napríklad SaS pol milióna. S viditeľnou kampaňou však zatiaľ nezačali,“ uzavrela organizácia.