Útočníka, ktorý pobodal ženu vo vlaku, prepustili z väzby. Je na psychiatrii

Útočníka, ktorý mal vlani v novembri vo vlaku z Košíc do Žiliny pobodať 22-ročnú ženu, prepustili z väzby. Hospitalizovali ho v psychiatrickej liečebni. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová. Upozornil na to denník Korzár.