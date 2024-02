Zástupcovia mimovládok protestujú proti zrušeniu dotácií pre projekty v oblasti ľudských práv

Predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac uviedol, že je neštandardné, aby ministerstvo vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov, definovalo témy, nechalo pripraviť podklady, vyzbieralo projekty a deň pred vypočutím uchádzačov výzvu zrušilo.

„Na najbližšom rokovaní Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, teda poradného orgánu vlády, ktorý má na starosti spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti, túto tému nepochybne otvoríme a budeme žiadať od kompetentných vysvetlenie,” informoval Zajac a dodal, že ochrana ľudských práv patrí medzi účely, ktoré aj vo svojej legislatíve štát zaraďuje k verejne prospešným účelom.

„Aktivity mimovládnych neziskových organizácií realizované v tejto oblasti patria teda aj podľa štátu k tým ušľachtilým činnostiam občianskej spoločnosti,“ priblížil predseda komory a pripomenul, že výzvy na ochranu ľudských práv štát bez väčších problémov organizoval posledných 20 rokov. „Medzi podporenými neboli iba mimovládne organizácie ale aj vedecké a vzdelávacie inštitúcie, školy, organizácie spadajúce pod samosprávu,“ priblížil Zajac, ktorý sa nestotožňuje s argumentáciou, že ide o zastavenie dotácií pre liberálne mimovládne organizácie.

„Nie je to pravda. Z tejto dotačnej výzvy boli v minulosti financované organizácie ako Univerzita Komenského, viaceré ženské organizácie, organizácie našich zdravotne i mentálne postihnutých spoluobčanov, ale aj organizácie, ktoré by sme pokojne mohli označiť ako konzervatívne,“ spresnil Zajac s tým, že ochrana ľudských práv sa týka všetkých, pričom výzva plne odrážala názorovú pestrosť. „O to väčšia škoda je, ak ju ministerstvo zrušilo bez akejkoľvek adekvátnej náhrady,” uzavrel Zajac.

Ministerstvo spravodlivosti zrušilo aktuálnu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 vo výške 769 500 eur. Finančné prostriedky z tejto schémy plánuje presunúť na pomoc najzraniteľnejším obetiam násilia a ochranu ich ľudských práv. „V tejto súvislosti prebieha komunikácia, cieľom ktorej by malo byť zriadenie pracovnej skupiny, zloženej z odborníkov na danú problematiku. O tomto zámere a prípadnom vypísaní novej výzvy budeme informovať,“ informoval rezort.