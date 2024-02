Strečno sa bude opäť uzatvárať, zabezpečovacie práce blokuje byrokracia

Strečno sa bude opäť uzatvárať Video Zdroj: Reportáž ta3

V prvej fáze prác budú horolezci na lanách v rámci geologického prieskumu hľadať kritické miesta na skale, ktoré treba zabezpečiť. Pribudnú betónové zábrany a siete ukotvené o svahy, ktorých úlohou bude zachytiť prípadné padajúce kamene. Frekventovanú cestu tak čakajú uzávierky zrejme v polhodinových intervaloch počas víkendov, informovala ta3.

Ďalšou fázou bude zabezpečenie brala. Na to však cestári musia prejsť verejným obstarávaním. Výsledkom by malo byť zazmluvnenie konkrétnej firmy. Pre vodičov to bude znamenať súvislú uzáveru cesty v trvaní niekoľkých týždňov.

Kedy dôjde k realizácii, zatiaľ nie je známe. Cestári musia prejsť verejným obstarávaním aj v prípade mimoriadnej situácie.

