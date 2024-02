Kauza Kuciak nekončí ani po šiestich rokoch. Ovplyvní ju rušenie ÚŠP? Rodičia sa s verdiktom nezmierili

Senát na čele s predsedníčkou Ruženou Sabovou vyniesol rozsudok len dva dni po Kuciakových a Kočnerových narodeninách, ktoré majú paradoxne v rovnaký deň.

Rodičia sa znova odvolali a stále čakajú. V akom štádiu je prípad? Bude naň mať vplyv rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry či novela trestných kódexov?

Ako súd oslobodil Kočnera, poslal Zsuzsovú do väzenia a reakcie rodičov Jána a Martiny Video Zdroj: TV Pravda

Po šiestich rokoch stále nie je koniec

„Nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný Marian Kočner,“ zneli slová z úst Sabovej 19. mája 2023. U Kočnera chýbal podľa rozhodnutia senátu okrem iného motív. Podľa súdu musí byť pri preukázaní viny jednoznačná istota, a nie pochybnosť, a nie všetci členovia senátu boli presvedčení o jeho vine. Prvé kolo pojednávaní sa začalo v januári 2020, o pár mesiacov v septembri súd oslobodil spod obžaloby Zsuzsovú aj Kočnera. Za vraždu Kuciaka a Kušnírovej však súd odsúdil tri osoby – strelca Miroslava Marčeka (priznal sa, 23 rokov), sprostredkovateľa Zoltána Andruskóa (dohoda o vine a treste, 15 rokov) a šoféra Tomáša Szabóa (odsúdený na 25 rokov).

Čítajte viac Čo oslobodilo Kočnera? Dôkazy boli nepriame a len „z počutia“. Kauza Kuciak ide znova na Najvyšší súd

Nespokojní rodičia sa odvolali a v júni 2021 prokuratúra predložila nový dôkaz. Najvyšší súd potom rozhodol a prípad vrátil Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku. Nasledovali ďalšie výpovede svedkov, predkladanie dôkazov a čítanie z Threemy. Po niekoľkých mesiacoch znova padol rozsudok. Pri Zsuzsovej už súd po druhýkrát nepochyboval a za objednávku vraždy Kuciaka, ale aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku dostala trest 25 rokov, kontroverzného podnikateľa však súd znova oslobodil.

Kým Kočner si rozsudok v sieni vypočul bez emócií a s kamennou tvárou, rodičia zavraždeného novinára a jeho partnerky po jeho vynesení opustili sieň v slzách a nevypočuli si ani odôvodnenie. Verdikt bol pre nich nepochopiteľný a vina Zsuzsovej nebola dostatočnou satisfakciou. Kauza Kuciak odvtedy akoby uviazla. „Zatiaľ sa stále čaká. Najvyšší súd o odvolaní ešte nerozhodol. Absolútne netušíme, kedy by sa to mohlo pohnúť. Potom sa uvidí, ako ďalej,“ hovorí otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak.

Politici k rozsudku v kauze Kuciak. Príbeh ešte nie je dokončený Video Zdroj: TV Pravda

„Je to obrovské množstvo spisov, majú toho pomerne dosť, tak sa ani nečudujem. Vedelo sa, že by to malo byť niekedy začiatkom tohto roka, ale či to bude o mesiac, alebo o dva, ťažko povedať,“ hovorí. Rodiny oboch zavraždených sa odvolali okamžite po vynesení rozsudku. Spis putoval opäť do rúk Najvyššieho súdu (NS) SR, keďže dôkazy neboli podľa rozhodnutia ŠTS v prípade Kočnera postačujúce.

Ešte v decembri NS SR informoval, že prípad dostal senát v zložení Peter Paluda, Dana Wänkeová a Beáta Javorková, išlo teda o ten istý senát, ktorý prípad posudzoval aj v prvom prípade. Senát aktuálne vec stále posudzuje. „Vec je v štádiu štúdia spisového materiálu, ktorý k dnešnému dňu tvorí viac ako 39 400 listov. Po jeho naštudovaní jednotlivými členmi senátu bude vo veci určený ďalší procesný postup,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

Zatiaľ nie je jasné, kedy bude vytýčený termín verejného zasadnutia. V prvom prípade to trvalo takmer deväť mesiacov, keďže senát študoval spis od začiatku. Keďže vec posudzuje ten istý senát, termín by mohol byť vytýčený o niečo skôr, no s istotou sa to tvrdiť nedá. Odhadnúť si to netrúfa ani advokát a právny zástupca rodiny Jána Kuciaka Peter Kubina, ani obhajca Mariana Kočnera Marek Para. Zlaticu Kušnírovú, matku zavraždenej Martiny, zastupuje Roman Kvasnica, s ktorým sa redakcii Pravdy spojiť nepodarilo.

Ovplyvní prípad novela trestných kódexov či rušenie ÚŠP?

Veľký rozruch v spoločnosti vyvolala rozsiahla novela trestných kódexov, ktorou sa menia niektoré premlčacie lehoty a trestné sadzby pri niektorých majetkových a ekonomických trestných činoch. V rámci tejto novely sa má rušiť aj Úrad špeciálnej prokuratúry, do ktorého pôsobnosti patrí aj vražda Kuciaka a Kušnírovej.

Čítajte viac Detaily z rozsudku v kauze Kuciak: Prečo jeden zo sudcov o vine Kočnera nepochybuje? Motív mal on, nie Zsuzsová

Prípad dozorujú prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš. Po zrušení ÚŠP by mali prokurátori prejsť pod jednotlivé krajské prokuratúry. Obaja už avizovali, že by sa chceli vrátiť do Žiliny a prípad si ponechať. Šéf Generálnej prokuratúry Maroš Žilinka prisľúbil, že rozbehnuté kauzy na súde si v prípade záujmu budú môcť ponechať pôvodní prokurátori.

Ovplyvnia zmeny kauzu Kuciak? „Tento prípad nebude ovplyvnený novelou Trestného zákona a Trestného poriadku. Zrušenie ÚŠP nebude mať žiaden vplyv a nebude sa musieť začínať odznova. Dozoroví prokurátori JUDr. Harkabus a JUDr. Mikuláš už avizovali, že kauzu budú dozorovať, aj keď sa vrátia na Krajskú prokuratúru Žilina,“ uviedol pre Pravdu Kočnerov obhajca Marek Para.

Kuciak: Na doživotí mi až tak nezáleží, musím vidieť ľútosť Video Zdroj: TV Pravda

Podľa Kubinu by to mohlo mať vplyv jedine z hľadiska výkonu zastupovania obžaloby. „To, aby spis zostal prokurátorom, ktorí ho mali pôvodne, závisí od generálneho prokurátora. On verejne prisľúbil, že spisy, ktoré sú na súdoch, nechá prokurátorom, ktorí to mali pôvodne,“ uviedol pre Pravdu. „Nateraz nemám dôvod neveriť, že to tak bude,“ povedal Kubina.

Ak teda Žilinka svoje slová dodrží, tak sa novelizáciou v kauze Kuciak nič nezmení. „Právna kvalifikácia skutku úkladnej vraždy, trestné sadzby a ani premlčacie doby sa nemenili,“ uviedol s tým, že premlčacia doba pri úkladnej vražde je 30 rokov a keďže bola v prípade premlčacia doba veľakrát prerušená úkonmi orgánov činných v trestnom konaní a súdov a začala plynúť odznova, premlčanie nehrozí. „Z tohto pohľadu tento konkrétny prípad novými zákonmi ovplyvnený nebude,“ povedal.

Prezidentka Čaputová: Trestnú novelu som musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím Video Zdroj: TV Pravda

V prípade, že prípad ostane v rukách Harkabusa a Mikuláša, vec by sa zrejme presunula do Žiliny a nezmení sa nič. Ak by však Žilinka nijako nezasiahol, ÚŠP sa zruší a prípad zrejme skončí v obvode, kde sa stal. „Ak generálny prokurátor neurobí žiadne opatrenie, aby spis pridelil na výnimku súčasným prokurátorom, prípad skončí s najväčšou pravdepodobnosťou na Krajskej prokuratúre v Trnave, keďže Veľká Mača ako miesto činu spadá do obvodu tejto krajskej prokuratúry,“ dodal Kubina.

Vysokoškolský učiteľ Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Tomáš Strémy pre Pravdu uviedol, že v súčasnosti ešte nie je možné skonštatovať, či novela Trestného zákona bude mať vplyv na prípad Kuciakovej vraždy. „Zrušenie ÚŠP môže, ale nemusí prípad výslovne ovplyvniť. Doteraz nie je možné konštatovať, aké následky zrušením ÚŠP pre aplikačnú prax nastanú vo všeobecnosti, a preto nie je možné ustáliť názor, či sa konanie spomalí, resp. či zrušenie bude mať vôbec nejaký vplyv,“ dodal Strémy.

Čítajte viac PS vyzýva Pellegriniho, aby vyhlásili novelu Trestného zákona v Zbierke zákonov. Šéf Hlasu reaguje

Novelu trestných kódexov prezidentka síce podpísala, no nesúhlasí s ňou a okamžite napadla novelu ako celok, ale aj jej účinnosť, ktorá by mala nastať 15. marca. Na podpísanú novelu čakala šesť dní, keďže jej ju premiér Robert Fico (Smer) nezaslal obratom ako pri ostatných zákonoch. A aj keď ju podpísala, ešte stále nie je zverejnená v Zbierke zákonov. Podpísaný zákon aktuálne leží na stole predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas).

Na doručenie novely má rezort spravodlivosti 21 dní. Zákony musia mať podpis všetkých troch ústavných činiteľov. Keď už rezort spravodlivosti zákon dostane, má ďalších maximálne 15 dní na jeho vyhlásenie. Teoreticky by sa teda mohlo stať, že nový Trestný zákon bude platný až niekedy v polovici marca a Ústavný súd jednoducho nebude mať kedy pozastaviť jeho účinnosť.

Jedno je isté. Otec Kuciaka sa zmien súvisiacich s ÚŠP, ktoré by mohli nastať, obáva. „Tí prokurátori, ktorí teraz dozorujú náš prípad, sú na takzvanej čiernej listine. Jeden z nich, Matúš Harkabus, bol súčasným premiérom priamo vymenovaný. Hrozí, že to dostane iný prokurátor. Neviem si to ani predstaviť. Všetko by sa vlastne začalo odznova a natiahlo by sa o ďalších pár rokov,“ dodáva s tým, že si netrúfa odhadnúť, čo môže od ďalšieho vývoja očakávať. V deň výročia sa konajú aj spomienkové zhromaždenia vo vyše 30 mestách.