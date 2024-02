Vyšetrovateľka bola policajtka aj poslankyňa. Haščákovi zrušili obvinenie v kauze Gorila, finančník chce vymáhať odškodnenie

Lipšic: Viaceré významné trestné veci budú po schválení novely premlčané Video Zdroj: TV Pravda

O zrušení obvinenia informoval Haščákov advokát Martin Škubla. „Vítame, že dozorová prokuratúra uznala, že obvinenie vznesené voči Jaroslavovi Haščákovi je nedôvodné a nezákonné. Za satisfakciu obhajoba považuje aj to, že ÚŠP sa stotožnil s jej argumentom,” napísal právnik. Zrušené obvinenie bolo vznesené v novembri 2022. Vyšetro­vateľka NAKA Martina Babacsová obvinila Haščáka zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Spolu s finančníkom boli obvinení bývalý minister hospodárstva Jirko Malchárek a členka vedenia Fondu národného majetku (FNM) Anna Bubeníková, a to z obzvlášť závažných zločinov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Obvinení boli aj bývalí členovia výkonného výboru FNM Peter Huňor a Jozef Jurica, a tiež Vladimír Rigász ako predseda a Stanislav Reguli ako podpredseda predstavenstva GovCo. Všetci sa rozhodnutím prokurátora obvinení zbavili.

Vyšetrovateľka a poslankyňa

Advokáti Jaroslava Haščáka napadli vznesene obvinenie z dôvodu, že Babacsová, šéfka vyšetrovacieho tímu Gorila, niekoľko rokov súbežne vykonávala dve funkcie, jednu policajnú a jednu civilnú. Pôsobila totiž ako poslankyňa obecného zastupiteľstva a mala za to dostávať odmenu. Zákon pritom policajtom určuje, že nesmú vykonávať inú platenú „civilnú“ pozíciu. Ak by sa tak stalo, výkon funkcie policajta sa im musí prerušiť.

Podľa Haščákových zástupcov Babacsová nezákonne šéfovala vyšetrovaciemu tímu Gorila v čase, keď bola členkou obecného zastupiteľstva, a v podstate pôsobila ako civilná osoba, nie policajtka. Prokurátor sa podľa právnika stotožnil s ich argumentom, v zmysle ktorého mala vyšetrovateľka NAKA v čase vznesenia obvinenia prerušený výkon funkcie policajta, a to z dôvodu vykonávania platenej funkcie obecného poslanca.

„Argument súbehu platených funkcií vyšetrovateľky a obecného poslanca je známy od decembra 2022 (zo sťažnosti aj z mediálnych vyhlásení obhajoby Jaroslava Haščáka) a špeciálnej prokuratúre nič nebránilo zrušiť obvinenie už viac než pred rokom,” uvádza Škubla vo svojom stanovisku. Prokurátor ÚŠP Alexander Feník, ktorý rozhodol o zrušení uznesenia o vznesení obvinenia, oponuje, že prípad mu bol pridelený len pred rokom a vyšetrovací spis v kauze Gorila má vyše 200 zväzkov. Preštudovanie podkladov samo osebe trvalo niekoľko mesiacov a sťažnosti od zástupcov obvinených prokurátor dostal v júli. Samotné rozhodovanie o nich trvalo tri až štyri mesiace, uviedol. Argument, že informácie o civilnej funkcii vyšetrovateľky boli medializované dlhší čas, nepovažuje za relevantný.

Nášľapná mína

Prokuratúra vo svojom stanovisku potvrdila, že dôvodom na zrušenie uznesenia je problematika kolízie funkcie policajta a plateného úradníka. Podľa ÚŠP však prokurátor rozhodol výlučne z formálno-procesných dôvodov a naďalej sa stotožňuje s opodstatnenosťou trestného stíhania v kauze Gorila. „K zrušeniu došlo v záujme zamedzenia pochybnosti o procesnej čistote postupu a stavu pri vydaní uznesenia. Súčasne uložený pokyn smeruje k opätovnému vzneseniu obvinenia proti tým podozrivým, u ktorých to opodstatňuje doposiaľ nazhromaždený dôkazný materiál,” uvádza sa v stanovisku prokuratúry.

Prokurátor Alexander Feník svoje rozhodnutie vysvetlil tým, že sa takto chce vyhnúť riziku, ktoré by mohlo spochybniť procesný postup a zabrániť v ďalšom konaní. „Považoval som za nevyhnutné v tejto fáze vyhnúť sa riziku, že do budúcna bude vyšetrovaniu brániť takpovediac nášľapná mína. Spočíva síce vo formálnom dôvode, avšak má aj právne opodstatnenie. Súčasný právny stav neumožňuje súčasný výkon platenej funkcie zvoleného poslanca obecného zastupiteľstva a funkcie policajta,” ozrejmil.

Odstránenie formálnych nedostatkov podľa prokurátora má vytvoriť priestor na možné opätovné vznesenie obvinenia. „Ten pokyn smeruje do opätovného uznesenia o vznesení obvinenia piatim osobám z tých siedmich, ktorým bolo zrušene,” zdôraznil prokurátor. Nemyslí, si že súčasný stav výrazne odďaľuje opätovné obvinenie. „Z môjho pohľadu je to otázka niekoľkých týždňov, keď by sa to mohlo opätovne formulovať,” dodal Feník. Ktorým piatim ľuďom by mohlo byť znovu vznesené obvinenie, neprezradil.

Haščák nechce premlčanie

Pri kauze Gorila čoskoro uplynie premlčacia doba, pripomenul prokurátor Feník. Podľa teraz platnej legislatívy platí ešte dvadsaťročná lehota premlčania, po jej skončení nebude možné vo veci opätovne vzniesť obvinenia. „Pokiaľ ide o inkriminované podozrivé konania z rokov 2005 a 2006, tak tá dvadsaťročná premlčacia doba aj za súčasného právneho stavu uplynie na prelome rokov 2025 a 2026,” pripomenul. Ak by do platnosti vstúpila novela Trestného zákona, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová napadla na Ústavnom súde, kauza Gorila by už bola premlčaná.

Haščák však podľa jeho advokáta chce v súvislosti s možným premlčaním kauzy trvať na prerokovaní prípadu. „Aktuálny procesný vývoj potvrdil, že premlčanie kauzy Gorila a trestného stíhania založeného na zmätočných obvineniach zo strany ,civilnej osoby’ naozaj nepotrebuje a na prejednaní veci bude trvať,” tvrdí právnik Škubla. Navyše zakladateľ Penty ráta aj s možnosťou vymáhať od štátu odškodnenie.

„Jaroslav Haščák vážne zvažuje, že si v dôsledku nezákonného vyšetrovania Gorily bude uplatňovať náhradu škody voči štátu a podá aj z tohto dôvodu trestné oznámenie pre obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa,” zhrnul advokát.

Kauza Gorila sa týka podozrení z podplácania politikov a úradníkov Pentou v rokoch 2005 a 2006. Finančná skupina nekalé rokovania v kauze dlhodobo popiera. Jaroslav Haščák bol v súvislosti so spisom tajnej služby, ktorý vznikol na základe odpočúvania konšpiračného bytu na Vazovovej ulici, obvinený už aj v roku 2020 spolu s bývalým šéfom kontrarozviedky SIS Ľubomírom Arpášom. Haščák dokonca skončil nakrátko vo vyšetrovacej väzbe. Vtedy išlo o obvinenie z korupcie. Toto stíhanie stopol na základe paragrafu 363 generálny prokurátor Maroš Žilinka ako nezákonné. Ešte pred ním Najvyšší súd konštatoval, že na stíhanie zakladateľa Penty chýbajú dôkazy a prepustil ho z väzby.