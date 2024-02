Kotlárove amnestie za porušenia nariadení počas pandémie sa nekonajú. Na vláde nepredložil sľubovaný návrh

Splnomocnenec Peter Kotlár počas jeho menovania (18. január 2024) Video

„Takýto krok je prvým významným krokom splnomocnenca pre upokojenie rozdelenej spoločnosti od doby pandémie," pochválil sa minulý týždeň na tlačovej konferencii. Priestupky sa podľa neho netýkali len koaličných voličov a sľúbil, že návrh „covidovej“ amnestie predloží na rokovaní vlády. Po skončení rokovania však jeho bod medzi materiálmi nebol.

Protipandemické vyhlášky, ktoré vydával Úrad verejného zdravotníctva, boli podľa Kotlára vydané v rozpore s Ústavou SR. „Bol porušený princíp ústavnosti ako princíp demokratického a právneho štátu. Tento môj iniciatívny návrh smeruje k odstráneniu dôsledkov protiústavného zásahu do práv a slobôd občanov,“ spresnil. Amnestie by sa mali týkať obdobia 2020 až 2023.

Úrad verejného zdravotníctva upozornil, že posudzovanie zákonnosti všeobecne záväzných právnych predpisov a ich súladu s ústavou môže robiť výlučne Ústavný súd. „Zároveň pri opakovaných posúdeniach ústavnosti vyhlášok úradu verejného zdravotníctva Ústavný súd nekonštatoval porušenie základných ľudských práv a slobôd,“ dodal úrad.

Protipandemické opatrenia sa dnes zdajú byť len dávnou a temnou minulosťou. Prvé látkové rúška máme nanajvýš na pamiatku, Covid pasy sme postupne vymazali zo smartfónov a koronavírus už neplní nemocnice pacientmi pripojenými k pľúcnej ventilácii. Hoci sa život vrátil do bežných koľají, nová koalícia hlása, že je potrebné preveriť, ako bola pandémia na Slovensku manažovaná. V minulosti bola sporná napríklad štátna karanténa, uzatváranie osád, financovanie odberových miest či digitálna výučba.

Podľa polície museli od 1. marca 2020 do 31. marca 2022 riešiť viac ako 90-tisíc priestupkov. Celkovo udelili takmer 65-tisíc pokút vo výške zhruba tri milióny eur. Viac ako osemtisíc priestupkov polícia vybavila napomenutím. Často sa opakovali tri dôvody porušenia opatrení. Medzi ne patrilo nedodržiavanie lekárom stanovenej karantény, nenosenie rúška a porušenie zákazu vychádzania.

Najčastejšie boli pokuty udelené za porušenie zákazu vychádzania. Celkovo išlo o viac ako 45-tisíc pokút celkovo v sume viac ako dva milióny eur. Najviac pokút polícia udelila v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Najmenej v Trenčianskom a Bratislavskom.

Čo je pandémia? Vo všeobecnosti pandémia je epidémia, ktorá sa šíri na veľmi veľké územie (prinajmenšom na celý kontinent) a postihuje veľkú časť populácie. Ochorenie covid spôsobilo v roku 2020 globálnu pandémiu. Dôvodom bol prenos akútneho respiračného syndrómu zvaného SARS-CoV-2. Vírus bol prvý raz objavený v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, provincii Chu-pej a následne sa rozšíril do celého sveta a zapríčinil milióny úmrtí. Len na Slovensku na ochorenie zomrelo viac ako 20-tisíc ľudí. ZDOJ:ÚVZ, WHO

Kotlár nie je v pandemických témach žiadnym nováčikom. Cez internetové vysielanie napríklad spochybňoval, či šírenie covidu vykazovalo znaky pandémie. V čase pandémie sa hrdil tým, že sa napriek postaveniu lekára nedal vakcinovať. „Jediná agenda, s ktorou som ja šiel s prepáčením do tohto egocentrického bordelu, ktorý sa volá slovenská politika, by bola agenda politických vrážd a covidového manažmentu. Teraz je jedinečná šanca a podľa mňa na to potrebujeme tri-štyri mesiace. Pustite ma do roboty, aby som to mohol vyšetriť,“ tvrdil vo vysielaní televízie Slovan.

V januári pre Pravdu priznal, že otázku, či pandémia bola zvládnutá správne, chce nechať na vyšetrenie komisie. „Veľmi ľahko sa môže stať, že dôjdeme do bodu, že z výsledkov vyšetrenia bude vyplývať, že pandémia priniesla úžasný priestor na korupciu, zisky, pre potvrdenie si poslušnosti obyvateľstva voči nadnárodným inštitúciám, protiprávne a protiústavné konanie, možno v niektorých prípadoch došlo aj k závažnému trestnému činu. Už dnes je množstvo dôkazov a oficiálnych záverov, ktoré takýto, kedysi predpoklad, potvrdzujú,“ tvrdil.