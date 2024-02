Obštrukcie pri trestnej novele pokračujú. Čas teraz naťahuje koalícia. Mazák: Je to neštandardný postup

Susko: Je štandardné, že zverejnenie obsiahlych zákonov trvá niekoľko týždňov Video Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Zverejnenie obsiahlych právnych úprav v Zbierke zákonov trvá niekoľko týždňov a podľa Suska je to štandardný proces. Názory odborníkov na ústavné právo sa rôznia. Všetko bude nakoniec závisieť od rozhodnutia ÚS SR.

Novela tak skoro v zbierke nebude

Ústavný súd mal v stredu rozhodnúť aj o tom, či zlúči na jedno konanie všetky tri podania – jedno od prezidentky Čaputovej a dve od skupiny poslancov zo strán SaS a Progresívne Slovensko. Či budú zlúčené a či bude mať dátum zverejnenia v zbierke vplyv na rozhodovanie o účinnosti, nateraz sú nekomentuje. „V nadväznosti na vaše otázky si vás dovoľujem informovať, že ústavný súd sa k nim nebude vyjadrovať, keďže sú predmetom jeho rozhodovania,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová.

Prezidentka Zuzana Čaputová

Ústavný súd sa bežne vyjadreniami do verejnej debaty a už vôbec nie do politického boja nezapája. V pondelok sa však ohradili voči vyjadreniam premiéra Fica, ktorý bez dôkazov naznačoval, že prezidentka intenzívne komunikuje so súdom, aby ho pri posudzovaní trestnej novely ovplyvnila. „Ústavný súd ubezpečuje všetkých, že o veciach, o ktorých sa na ústavnom súde koná, alebo o veciach, ktoré na ústavný súd budú ešte len podané, nekomunikuje mimo zákonných procesných postupov s nikým,“ konštatuje ÚS.

Minister chce predísť chybám, preto nechce, aby sa proces uponáhľal. Novelu Trestného zákona označil za citlivý a obsiahly zákon. „Akákoľvek chyba v takom zákone nastane, môže to mať fatálny následok v praxi, treba ísť na to citlivo, s uvážením,“ uviedol Susko po stredajšom rokovaní vlády.

Prezidentka Čaputová: Trestnú novelu som musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím

Pri obsiahlych zákonoch podľa neho vždy prebieha korektúra dlhšie. „Čo i len jedna čiarka zle zapísaná môže byť problém. Je tam ešte obrovská práca na tom, aby sa urobili korektúry, aby sa to celé prešlo, aby sa jednotlivé predpisy dali do metadát, aby sa urobili konsolidované znenia,“ priblížil. Susko zároveň nevedel povedať, kedy sa nová legislatíva zverejní, no tak skoro to nebude. Šéf rezortu spravodlivosti odmietol, že by zverejnenie zákona bolo otázkou hodín a dní. Označil to za nezmysel. „Takto to môže fungovať v návrhu zákona, ktorý má dva paragrafy, ale nie v takomto obsiahlom zákone,“ doplnil.

Nezhodnú sa ani odborníci

Susko nechcel odkazovať Ústavnému súdu SR, či môže posudzovať novelu, pokiaľ ešte nie je zverejnená. Poukázal na jeho rozhodnutia z minulosti. Predpokladá, že v týchto intenciách bude konať. „V minulosti už Ústavný súd judikoval, že prekážkou začatia konania je to, ak zákon, o ktorom majú rozhodovať, nenadobudol všetky atribúty zákona,“ dodal.

Novela zatiaľ nebola zo strany predsedu NR SR Pellegriniho doručená na vyhlásenie v Zbierke zákonov. Fico držal u seba novelu šesť dní, Pellegrini má na posúdenie zákona a na jeho podpísanie lehotu 21 dní. Pellegrini rezortu spravodlivosti zákon stále nedoručil. Podpredseda poslaneckého klubu Hlasu Samuel Migaľ naznačil, že môže ísť o taktiku. „Je vyslovene v rukách predsedu parlamentu, kedy pošle zákon do zbierky na zverejnenie. Pani prezidentka povedala, že bude taktizovať a taktizuje a ja nevidím, prečo by tu nemohla byť nejaká taktická hra aj zo strany koalície,“ povedal v utorok novinárom.

Podľa prezidentky nemusí Ústavný súd čakať. V pondelok zverejnila prezidentská kancelária celý 59-stranový dokument, v ktorom prezidentka poukazuje na verdikt Ústavného súdu. „Ak by bol postup parlamentu v dotknutej rovine negatívne extrémny, výklad vlastných kompetencií ústavného súdu by sa tomu musel extenzívne prispôsobiť, inak by ochrana ústavných hodnôt z jeho strany nebola zabezpečená v samotnej podstate, ale len okrajovo,“ konštatuje.

Na snímke predseda Súdnej rady SR Ján Mazák

Čaputová uviedla, že si je vedomá, že za bežných okolností súd posudzuje až zákony, ktoré boli aj formálne uverejnené v Zbierke zákonov. „V bežných okolnostiach sa však nedeje to, že sa uverejnenie zákona odďaľuje s pohnútkou, aby Ústavný súd nemohol plniť úlohu, ku ktorej je povolaný a aby nemohol rozhodnúť v plnom rozsahu svojich právomocí, vrátane včasného predbežného prerokovania a prípadného pozastavenia účinnosti zákona. Takéto niečo považujem za neprijateľné v právnom štáte. Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, ktorému neprináleží, obrazne povedané, čakať v kúte, či mu dovolí prehovoriť ten, koho má ústavný súd kontrolovať, prípadne kedy mu to dovolí,“ píše sa v podaní prezidentky. Prezidentka upozorňuje, že nadobudnutie účinnosti trestnej novely čo i len na krátky čas môže spôsobiť negatívne dôsledky, ktoré sa ani prípadným neskorším rozhodnutím ústavného súdu nebudú dať napraviť.

Práve to, či bude mať zverejnenie zákona vplyv na rozhodovanie ÚS vo veci účinnosti zákona, alebo nie, je sporom aj medzi odborníkmi. Naťahovanie času by tak koalícii mohlo i nemuselo pomôcť. Ústavný právnik Radoslav Procházka tvrdí, že kým nie je zákon vydaný v Zbierke zákonov, sudcovia o ňom vlastne nemôžu rozhodnúť. „ÚS sa môže začať zaoberať novelou hneď, ako dorazí na súd. Z formálno-právneho hľadiska však rozhodnúť o prijatí návrhu na ďalšie konanie a pozastaviť účinnosť napadnutej novely bude môcť až vo chvíli, keď vyjde v zbierke, pretože platnosť novely je predpokladom na to, aby ÚS mohol prijať návrh na ďalšie konanie a pozastaviť jeho účinnosť,“ povedal v ta3.

„Čím zjavnejšia bude obštrukcia pri procesoch nadobúdania platnosti a účinnosti, tým väčší predpoklad je, že to ÚS môže primať k nadštandardnej miere asertivity,“ dodal. Predseda Súdnej rady a bývalý predseda ÚS SR Mazák v relácii Na telo uviedol, že s názorom Procházku nesúhlasí. „Ako sudca Ústavného súdu napriek tomu, že zákon nebol uverejnený v zbierke, dokázal by som, ak by som zistil, že sú splnené podmienky, dočasne pozastaviť jeho účinnosť. Ja to poviem natvrdo. Nejaký byrokrat nebude rozhodovať o tom, čo urobiť na ochranu právneho štátu a ochranu ústavnosti v tejto republike,“ povedal.

Unikátny prípad

Pre Pravdu ďalej vysvetlil, že odpoveď na otázku, aký vplyv by malo využitie celého rozpätia lehôt na publikovanie novely Trestného zákona na postupy a rozhodovanie ÚS, bude jasná až z verdiktu. „Z jediného dôvodu. Taká situácia sa ešte v konaní pred Ústavným súdom nevyskytla. Preto nevieme, napríklad z existujúcej judikatúry tohto súdu, vyvodiť aspoň jeho základný postoj k obštrukciám pri uverejňovaní zákona, ktorý bol napadnutý v konaní o súlade právnych predpisov,“ povedal.

Podľa Mazáka ide o prvý prípad svojho druhu. „Z toho teda môžeme uzavrieť, že ide o neštandardný postup, ktorý sa pri uverejňovaní zákonov v Zbierke zákonov ešte neuplatnil,“ uviedol. Naťahovanie času podľa neho pomáha len tomu, aby ÚS nemohol včas rozhodnúť o návrhu na dočasné pozastavenie účinnosti novely Trestného zákona.

„O novele musí rozhodnúť tak či onak. Je to výlučne na Ústavnom súde, ako sa postaví k využitiu celého rozpätia lehôt, ktoré sú určené na publikáciu zákonov v Zbierke zákonov, ak také využitie evidentne slúži len na to, aby Ústavný súd nemal dostatok času na to, či nariadi, alebo nenariadi dočasné pozastavenie účinnosti novely Trestného zákona. Ide o unikátnu situáciu, v ktorej momentálne ani ja neviem, ako by som rozhodoval, ak by som bol sudcom a predsedom Ústavného súdu,“ dodal.