Mocenský boj o šéfa SIS. Obíde Fico Čaputovú? Vláda chce meniť zákon. Gašparov prípad ilustruje Lexa či Čentéš

Zdá sa, že meno nástupcu posledného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča sa tak skoro nedozvieme. SIS zatiaľ dočasne riadi Tomáš Rulíšek a aj keď vláda schválila nomináciu syna poslanca Smeru Tibora Gašpara Pavla, prezidentka Zuzana Čaputová sa do rozhodnutia nehrnie. Podľa ústavných právnikov je otázne, čo znamená primeraná lehota na rozhodnutie. V každom prípade by sa mala prezidentka rozhodnúť či Gašpara mladšieho vymenuje, alebo nie. Ak ho nevymenuje, na rade bude vláda. Ak by sa prezidentka rozhodovala na pomery vlády dlho, do úvahy prichádza aj ústavná sťažnosť.

Premiér Robert Fico medzitým vyhlásil, že SIS bude mať riadne vedenie do niekoľkých dní a otázka bude vyriešená. Urobil tak v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej Hodiny otázok.

Fico k menovaniu šéfa SIS Video Zdroj: TV NR SR

Vedenie do niekoľkých dní?

„Nie sme malé deti a môžem vás informovať, že do niekoľkých dní bude táto situácia vyriešená a SIS bude mať riadne vedenie so všetkým, čo k tomu patrí,“ povedal premiér s tým, že ak nebude konať prezidentka Čaputová, budú konať oni vo vládnej koalícii. Nepovedal, akým spôsobom chce situáciu vyriešiť.

Čítajte viac Obštrukcia alebo nie? Medzi Ficom a Čaputovou to kvôli šéfovi SIS vrie. Prezidentka nezdržuje, no musí mať dôvod

Jedným z možných riešení, ako obísť prezidentku, je zmeniť zákon tak, ako to kvôli Ivanovi Lexovi spravil v roku 1995 vtedajší predseda vlády Vladimír Mečiar. Lexu odmietal vymenovať prezident Michal Kováč. Poslanec Smeru Tibor Gašpar však pred niekoľkými dňami uviedol, že keby chceli meniť osobitný zákon o SIS, už by s tým prišli.

Vláda však na štvrtkovom rokovaní schválila doplnenie štatútu SIS, ktoré predložil Rulíšek. Keďže ide o vyhradený materiál, detaily nie sú tajné. Nie je jasné, ako vláda bude štatút meniť. Líder Hlasu a predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) minulý týždeň uviedol, že Hlas by neodobril odobratie právomoci prezidentovi menovať šéfa SIS. Pellegrini zároveň potvrdil, že sa s premiérom Robertom Ficom o téme už bavili a zmenu odmietol. „Ja som sa postavil k tomu tak, že to tak nebude. Postavím sa k tomu aj druhýkrát,“ povedal. Podľa Pellegriniho Fico tento jeho postoj rešpektuje a už to nepovažuje za tému. „Môže to hovoriť. Ja vám hovorím, že Hlas s tým nebude súhlasiť, ani ja osobne. Tým pádom je to vybavené,“ reagoval na Ficove slová. Zdá sa, že Fico dokázal obísť aj Pellegriniho výhrady.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Peter Pellegrini / Robert Fico / Zľava predseda vlády Robert Fico (Smer) a predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas)

Progresívne Slovensko (PS) vo štvrtok upozornilo na hrozbu ovládnutia SIS Ficovou vládou. Koalícia môže podľa poslankyne Zuzany Števulovej doplniť štatút SIS a obísť prezidentku. Tieto obavy podľa nej potvrdzujú informácie, ktoré dnes zazneli na osobitnom kontrolnom výbore SIS, a ktoré takisto podliehajú utajeniu.

„Vyzývame preto vládnu koalíciu, aby sa nezahrávala s ohňom a rešpektovala platný právny stav, ktorý predpokladá menovanie šéfa SIS prezidentom. Akýkoľvek iný postup je návratom do temných čias mečiarizmu,“ vyhlásila Števulová. Opozícia chce, aby o zmene štatútu v utorok mimoriadne rokoval výbor na kontrolu činnosti SIS, zvolala ho jeho predsedníčka Mária Kolíková z SaS. Do úvahy ešte prichádzala zmena kompetenčného zákona, v ktorej sa už teraz zmenila časť, že šéfom SIS sa môže stať aj poslanec NR SR a po konci mandátu sa vrátiť do parlamentu. No to je nateraz veľmi nepravdepodobná možnosť.

Existuje „primeraná lehota“?

Prezidentka Čaputová na margo výhrad koalície, že naťahuje čas, uviedla, že aj vláda si dala načas, kým jej bez predchádzajúcej debaty predložila meno. „Asi to bolo veľké bremeno aj pre samotnú vládu, keďže si dala štyri mesiace na to, kým mi navrhla kandidáta,“ uviedla. Podľa koalície je primeraná lehota okolo dvoch týždňov, podľa ústavných právnikov nie je nikde stanovené, koľko času má prezidentka na odobrenie Gašpara mladšieho, no mala by sa rozhodnúť, či ho vymenuje, alebo nie, aby mohol proces pokračovať.

Prezidentka nevidí dôvod ponáhľať sa pri rozhodnutí o menovaní šéfa SIS Video Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prezidentka by teda mala v prípade vymenovania šéfa SIS rozhodnúť v primeranej lehote, ktorú však podľa sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR Ladislava Orosza nemožno vymedziť presne. Bývalý sudca ÚS SR Eduard Bárany pripomína, že prezidentka môže vy menovať len osobu navrhnutú vládou, ktorá za návrh aj zodpovedá. „Čiže nemôže vymenovať osobu na základe vlastného výberu. Pri rozhodovaní o návrhu vlády nie je viazaná lehotou, ale povinnosťou zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov, ktorú treba podľa mojej mienky vykladať mierne extenzívne, tak že zahrnie aj SIS, hoci táto existuje na základe zákona, a nie priamo ústavy,“ hovorí Bárány.

Predpokladom riadneho fungovania SIS je podľa bývalého podpredsedu ÚS obsadenie funkcie jej riaditeľa. „Hlava štátu by mala vymenovať osobu navrhnutú vládou, pokiaľ spĺňa zákonom stanovené predpoklady pre túto funkciu, a to v rozumnom čase od predloženia návrhu. Mierne ironické oznámenia o neaktuálnosti riešenia tejto otázky svedčia o nepochopení charakteru tejto funkcie,“ konštatuje Bárány.

Podobnosť aj s kauzou okolo Čentéša

Sudca ÚS SR Ladislav Orosz uviedol, že zákon o SIS ustanovuje, že prezident vymenúva a odvoláva riaditeľa SIS na návrh vlády. Táto formulácia je obsahom len spomínaného zákona, ústava túto právomoc nedefinuje. „Nič iné o výkone právomoci prezidenta vymenúvať riaditeľa SIS v zákone nenájdeme,“ uviedol pre Pravdu. V takejto situácii je podľa Orosza potrebné hľadať odpoveď na otázku, aké má prezidentka možnosti a právomoci vo formujúcich sa ústavných zvyklostiach odvádzaných aj od judikatúry Ústavného súdu. „Podľa môjho názoru je na vymenúvanie riaditeľa SIS použiteľný výrok Ústavného súdu v uznesení sp. zn. PL. ÚS 4/2012, v ktorom sa vyjadril k otázke vymenúvania generálneho prokurátora,“ konštatuje sudca.

Gašpar: Keby sme chceli meniť osobitný zákon o SIS, už by sme s tým prišli Video Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Uznesenie sa týka vymenovania generálneho prokurátora, toho času išlo o parlamentom schváleného nominanta vtedajšej koalície Jozefa Čentéša. ÚS rozhodol, že prezident je povinný zaoberať sa návrhom na vymenovanie nového generálneho prokurátora podľa čl. 150 ústavy a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť NR SR, že tohto kandidáta nevymenuje.

Foto: TASR, Pavel Neubauer kollár, orosz Na snímke zľava predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme-rodina), ktorému predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz odovzdáva zápisnicu o výsledku predčasných volieb do Národnej rady SR.

ÚS ďalej konštatoval, že nevymenovať kandidáta (v tomto prípade kandidáta na šéfa GP SR, pozn. red.) môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie. „Alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vrcholným predstaviteľom, alebo spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných orgánov (čl. 101 ods. 1 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky). Prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné,“ píše sa v rozhodnutí.

„Z citovaného možno odvodiť, že prezidentka môže návrh vlády odmietnuť z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta. O tomto dôvode musí prezidentka informovať vládu a tým sprostredkovane aj odmietnutého kandidáta,“ hodnotí Orosz.

Do úvahy prichádza aj ústavná sťažnosť

Ak by prezidentka návrh vlády odmietla, vláda jej môže predložiť návrh nového kandidáta. „Teoreticky, ale i prakticky tak prichádza do úvahy, že by sa k tejto otázke konkrétnejšie vyjadril Ústavný súd, napr. na základe ústavnej sťažnosti odmietnutého kandidáta na funkciu riaditeľa SIS,“ hovorí sudca Orosz.

„Odmietnutý kandidát by teoreticky mohol podať ústavnú sťažnosť smerujúcu proti prezidentke, ktorou by namietal porušenie svojho základného práva na prístup k verejnej funkcii za rovnakých podmienok,“ uviedol Orosz. Pripomína, že tak urobil v roku 2012 aj bývalým prezidentom Ivanom Gašparovičom odmietnutý kandidát na funkciu generálneho prokurátora Jozef Čenteš. Jeho ústavnej sťažnosti ÚS nálezom z roku 2014 vyhovel.

Čítajte viac Gašparovič nevymenovaním Čentéša porušil jeho právo, rozhodol súd

Otázne je aj to, čo v prípade, ak by Čaputová nechala voľbu na budúceho prezidenta. Podľa Orosza nemožno jednoznačne odpovedať, či by to bolo, alebo nebolo v súlade s ústavou. „Legitímnu a autoritatívnu odpoveď na túto otázku by mohol dať Ústavný súd v prípade, ak by odmietnutý kandidát podal ústavnú sťažnosť, ktorou by namietal porušenie svojho práva na rozhodnutie prezidentky o jeho kandidatúre v primeranej lehote,“ povedal Orosz s tým, že túto možnosť takisto v spomínanom prípade využil Čentéš, no v tejto veci súd jeho sťažnosti nevyhovel.

Podľa Bárányho by však ponechanie vymenovania na budúceho prezidenta znamenalo prílišný odklad. „Na čele SIS dlhodobo stáli riadne vymenovaní riaditelia, a nie ich námestníci. Žiaľ, súčasné vzťahy hlavy štátu s vládou skoro znemožňujú vybaviť výber riaditeľa SIS tak, ako by sa malo, vzájomnými diskrétnymi konzultáciami,“ dodal. Orosz pripomína, že to nie je jediný prípad. Bývalý prezident Michal Kováč takisto nevymenoval Ivana Lexu za šéfa SIS, no vláda na čele s Vladimírom Mečiarom zmenila zákon a právomoc vymenúvať riaditeľa SIS prešla z prezidenta na vládu.