Vláda potvrdila, že sa mýlila a premlčacie lehoty boli jej zodpovednosť, reaguje PS na ďalšiu novelu Trestného zákona

Vláda: Pri znásilnení by mali platiť doterajšie premlčacie doby Video Zdroj: TV Pravda

„Spoločne sme to dokázali a nepremlčali nás. Vláda potvrdila, že to po celý čas bola ich zodpovednosť,“ povedala Števulová s tým, že len vláda mohla opraviť to, čo sama pokazila pri pôvodnej novelizácii, nie opozícia či prezidentka Zuzana Čaputová. Podotkla tiež, že na dôsledky zmien premlčacích lehôt upozorňovali vládnu koalíciu ešte kým sa dali prijať pozmeňujúce návrhy na opravu lehôt. Mohlo sa to opraviť dávno, a to už pri prerokovávaní v pléne. Zároveň odmieta, že by kratšie premlčacie lehoty prispeli ku skoršiemu nahlasovaniu znásilnení.

Šimečka avizoval, že presný postup hnutia aj pri diskusii a pri hlasovaní ešte dohodnú na rokovaní poslaneckého klubu. „Stanovisko klubu bude jasné začiatkom budúceho týždňa,“ povedal s tým, že plánujú diskutovať o návrhu vecne a odborne. Obáva sa tiež možných dôsledkov a rizík pri účinnosti oboch noviel Trestného zákona v jeden deň. Apeloval na vládu, aby nechala čas Ústavnému súdu SR zaoberať sa už schválenou novelou a aby kompetentní nezdržiavali zverejňovanie zmien v zbierke zákonov. Kriticky vníma aj to, že sa predĺženie premlčacích lehôt nedotkne trestných činov súvisiacich so založením, zosnovaním a podporovaním zločineckej skupiny. O prípadnom pozmeňujúcom návrhu v tejto otázke ešte majú rovnako hovoriť v klube.

SaS považuje novelu k premlčacím lehotám za zastierací manéver

Opozičná SaS považuje novelu Trestného zákona k premlčacím lehotám za zastierací manéver. Na postupe pri diskusii a hlasovaní v parlamente sa chce ešte dohodnúť na rokovaní poslaneckého klubu. Uviedli to poslanci Národnej rady (NR) SR z SaS na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Jednoznačne sme proti tomu, aby teraz v takomto chvate bola takáto rýchla zmena. Chceme, samozrejme, aby sa premlčacie doby pre všetky trestné činy zachovali tak, ako dnes sú. Nie je žiadny dôvod ich skracovať, skôr môžeme uvažovať o predĺžení. Takže odsudzujeme tento krok vlády, nijak sa s ním nestotožňujeme,“ poznamenala poslankyňa Mária Kolíková (SaS).

Prezidentka Čaputová: Trestnú novelu som musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím Video

So skracovaním premlčacích lehôt strana nesúhlasí ani pri ďalších trestných činoch. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) poukázal na to, že vo štvrtok schválená novela upravuje lehoty len pri niektorých z nich. „Podľa nášho názoru by sa vôbec žiadne premlčacie lehoty nemali skracovať,“ dodal.

Poslanci zároveň opätovne vyzvali predsedu parlamentu a lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, aby pri „veľkej novele“ Trestného zákona prestal obštruovať. Apelovali naňho, aby znenie zákona doručil ministerstvu spravodlivosti, aby čo najskôr mohlo vyjsť v Zbierke zákonov SR. „Nech Ústavný súd posúdi, že či sú, alebo nie sú dôvody na pozastavenie účinnosti,“ uzavrel Dostál. SaS zároveň v súvislosti so zverejňovaním legislatívy zvažuje podať trestné oznámenie.

KDH sa v súvislosti s Trestným zákonom obáva ústavnej krízy

Opozičné KDH sa v súvislosti s účinnosťou novely Trestného zákona obáva ústavnej krízy. Navrhuje preto posunutie účinnosti a opravu legislatívy. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca parlamentu a lídra kresťanských demokratov Milana Majerského.

Opozícia varuje, že nová legislatíva sa týka aj znásilnenia. Skrátenie premlčacej doby vyvolalo pobúrenie Video

„Obávame sa, že tu je nastupujúca a hroziaca ústavná kríza, čo by bolo najhoršie, čo sa môže stať pre túto krajinu, že jedna skupina bude uznávať to, čo sa schválilo, druhá to bude spochybňovať,“ poznamenal.

Apeloval preto na posunutie účinnosti novely na 1. januára 2025. „Ešte ideálnejšie by možno bolo, aby si vláda uvedomila, že šliapla vedľa a išli zlou cestou a vytvorilo sa nové medzirezortné pripomienkové konanie, kde by to prešlo naozaj dôkladnou kontrolou,“ dodal Majerský. V danej veci treba podľa neho zvolať okrúhly stôl a pozvať zaň sudcov, ústavných právnikov či advokátov.

Hnutie Slovensko: Ďalšia novela hovorí o cynickej hre vlády s obeťami znásilnení

Hnutie Slovensko označilo proces súvisiaci so schválením ďalšej novely Trestného zákona za cynickú hru s obeťami znásilnení. Tvrdí, že vláda ďalším návrhom popiera všetko, čo doteraz o téme tvrdila. Zasiahnuť do novely pri téme znásilnení sa podľa poslanca Gábora Grendela (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dalo ešte pred schválením v pléne Národnej rady (NR) SR, čo bolo 8. februára. Koalícia podľa neho vtedy tvrdila, že skrátenie premlčacích dôb pri násilných trestných činoch je zámer a že ide o dobrú a nevyhnutnú zmenu.

Poslanci hnutia Slovensko ešte nevedeli povedať, či vo štvrtok schválenú novelu podporia v parlamente. Je to podľa nich predčasné. Nevedia totiž, či na poslednú chvíľu nepríde do NR SR pozmeňujúci návrh, ktorým by došlo k ďalším úpravám.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) necháva podľa Grendela robiť zo seba handru. Keď sa v pléne NR SR schvaľoval zákon, ktorým sa skracovali premlčacie doby aj pri znásilnení, mohla sa podľa neho otvoriť rozprava alebo sa mohlo opakovať druhé čítanie. Zákon sa mohol odhlasovať už so zmenami. Susko podľa Grendela klame, ak hovorí, že do procesu sa už zasiahnuť nedalo. Hnutie Slovensko tiež upozornilo, že o tejto téme bude v kampani pred prezidentskými voľbami hovoriť.

Grendel zopakoval, že neexistuje dôvod na brzdenie odoslania zákona z parlamentu na Ministerstvo spravodlivosti SR, aby ho mohli zverejniť v Zbierke zákonov. Hnutie šéfa NR SR Petra Pellegriniho (Hlas) znova vyzvalo, aby prestal robiť „handru“ z Ústavného súdu SR. Opozícia totiž hovorí o snahe vládnej koalície zabrániť Ústavnému súdu rozhodnúť o podaniach v súvislosti s novelou predtým, ako nadobudne účinnosť.