Čaputová: Musíme využiť všetky možnosti na obhajovanie ľudskej dôstojnosti

„Pripomíname si konkrétne osudy predkov ľudí, ktorí sú naši spoluobčania. A hoci od porážky fašizmu uplynulo takmer už 80 rokov, stále nevymizli verbálne a fyzické prejavy etnickej neznášanlivosti. Neznášanlivosti, ktorá bola základom aj rómskeho holokaustu. Naopak, extrémizmus môže dnes získavať prívržencov ľahšie než kedykoľvek predtým. V tejto situácii je našou občianskou povinnosťou nemlčať,“ zdôraznila prezidentka.

Podľa etnológa a romistu Arneho Manna zriadili v novembri 1944 v Dubnici nad Váhom zaisťovací tábor, kam internovali rómske rodiny z celého Slovenska. „V tábore niekoľkonásobne prekročili jeho kapacitu, boli tam veľmi zlé hygienické podmienky. V tábore vypukol škvrnitý týfus a dostal sa do karantény. Pod zámienkou odvozu do nemocnice naložili 26 Rómov na autá. Neodviezli ich však do nemocnice, ale do lesa, kde už bol vykopaný hrob a kde ich povraždili,“ priblížil Mann.

Pietnu spomienku pripravilo pri pamätníku rómskeho holokaustu v areáli dubnickej spoločnosti ZVS holding občianske združenie In minorita, ktoré pred desiatimi rokmi postavilo pamätník s menami všetkých zavraždených Rómov. Podľa predsedníčky občianskeho združenia In minorita Zuzany Kumanovej neznášanlivosť v spoločnosti stále drieme. „Stále sú tu predsudky voči Rómom a iným ľuďom a je to veľmi nebezpečné. Od slov môže nenávisť prejsť veľmi rýchlo k činom. I preto je dôležité pripomínať si podobné udalosti,“ zdôraznila Kumanová.

Prezidentka sa v Dubnici stretla aj s primátorom mesta Petrom Wolfom. „Dubnica nad Váhom je prosperujúce mesto, ktorému sa darí v mnohých oblastiach. Potvrdil mi to aj primátor mesta Peter Wolf, s ktorým som sa rozprávala o tom, čím Dubnica žije, ale aj o problémoch, ktoré samospráva rieši,“ uviedla na sociálnej sieti. Hlava štátu sa stretla aj s viacerými osobnosťami verejného života, s ktorými hovorila o rôznych projektoch. Na Mestskom úrade v Dubnici sa stretla i s rodinou zavraždenej Andrey, ktorá sa stala obeťou útoku minulý rok.