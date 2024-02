Fico: Pokiaľ budem predsedom vlády, budem vždy vetovať vstup Ukrajiny do NATO

„Je naivné sa domnievať, že jadrovú veľmoc, ako je Ruská federácia môže niekto poraziť v konvenčnej vojne," uviedol premiér v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS. Súhlasí však s tým, že Rusko vstupom na územie Ukrajiny porušilo medzinárodné práva. „Slovania sa zabíjajú a Západ to podporuje," doplnil. Skonštatoval, že na Ukrajine boje zamrzli.

Čítajte viac Ukrajinský veľvyslanec: Putin má choré predstavy. Rusko môže zastaviť len sila

Fico tvrdí, že vojenská agresia na Ukrajine má korene ešte v roku 2014 a dodal, že Rusko bolo neustále klamané. Podľa premiéra Rusko za vážne bezpečnostné rizika vyhodnotilo klamstvo, že NATO sa nebude rozširovať. Zároveň si myslí, že by bolo obrovskou chybou, keby sme v súčasnosti uvažovali o vstupe Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Pokiaľ bude predsedom vlády, bude túto možnosť blokovať.

Podotkol, že Európska únia by sa mala prestať pozerať na USA a začať apelovať na hľadanie riešenia. Chce, aby sa hľadala dohoda tak, aby sa na jednej strane rešpektovali požiadavky Ukrajiny a na druhej by sa dali bezpečnostné záruky Rusku. „Tlačme obidve bojujúce strany – aj Ukrajinu, aj Rusko – do prímeria,“ uviedol s tým, že konflikt nemôže viac eskalovať.

Fico o pomoci Ukrajine: Kántria sa tam Slovania Video

Avizoval tiež, že na výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach plánujú rokovať o urýchlení zapojenia cudzincov v slovenskom priemysle. Premiér podľa vlastných slov pozval na Slovensko aj ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Obsahom ich spoločného rokovania majú byť civilné témy ako vlakové spojenie Kyjev-Košice, energetické prepojenie Mukačevo – Veľké Kapušany, obnova hraničného prechodu Vyšné Nemecké. Okrem toho by sa mohli zhovárať aj o efektívnejšom zaraďovaní ukrajinských odídencov do pracovných pomerov.