Fico: SIS bude mať nové vedenie do 10 dní, na jej čelo musí prísť človek blízky koalícii

„My vládneme a my musíme mať nášho riaditeľa SIS," povedal v diskusnej relácii Sobotné dialógy vo verejnoprávnej televízii RTVS. Do funkcie riaditeľa SIS navrhla Ficova vláda štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pavla Gašpara, ktorý je synom poslanca a policajného exprezidenta Tibora Gašpara (Smer).

Premiér opätovne kritizoval postoj prezidentky, ktorá už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa nechá na svojho nástupcu. Pripomenul, že v uplynulých rokoch čelili dvaja riaditelia SIS obvineniam a aktuálne tajná služba nemá riadne vedenie, len povereného námestníka. Trvá na tom, že nová vláda má právo navrhnúť vedenie SIS a mal by to byť niekto blízky kabinetu. Preto nominovali súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara. Podotkol tiež, že ich nominant nečelí žiadnej obžalobe či obvineniu.

Fico tak avizoval, že do desiatich dní bude mať SIS vedenie, ktoré bude zodpovedať výsledkom parlamentných volieb. „Môžem garantovať, že SIS bude mať do desiatich dní vedenie, ktoré bude zodpovedať výsledkom parlamentných volieb. To je základ, to je celé. A bude to podľa zákona, demokratické, všetko, ako má byť," vyhlásil premiér. Plánovaný postup vlády nešpecifikoval. Podčiarkol, že SIS je tajná služba.