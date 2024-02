Politici si pripomenuli dva roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu

Čaputová: Ukrajina sa ubráni, ak ju bude podporovať demokratický svet Video

KDH podotklo, že Ukrajina zvádza boj aj za demokraciu, pokoj a slobodu na Slovensku. Zdôraznilo, že potrebuje slovenskú aj európsku pomoc, a vyjadrilo ľútosť nad obeťami vojny. „Tisícky obetí, odlúčených rodín, zničených domov či kostolov už nikto nevráti späť. Akékoľvek schvaľovanie či zľahčovanie tohto konfliktu je neprípustné a neľudské,“ uviedlo hnutie na sociálnej sieti. Pripomenulo, že Rusko označilo Slovensko za nepriateľský štát. „Preto každý, kto ruské útoky schvaľuje, bojuje proti Slovensku,“ dodalo.

„Sú to dva roky od vpádu ruskej hordy zabijakov, znásilňovateľov, vrahov detí, žien, mužov, starcov,“ vyhlásil na sociálnej sieti poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa. Poukázal na bombardovanie Ukrajiny a zabíjanie nevinných ľudí. Vyzdvihol zjednotenie krajín, ktoré odmietli ruskú agresiu, a aj solidaritu Slovákov s utečencami. Jeho stranícka kolegyňa Mária Kolíková dodala, že Ukrajina každým dňom ukazuje nesmiernu statočnosť. „Sama však nedokáže čeliť násobne silnejšiemu útočníkovi. Nepokorenie Ukrajiny, jej víťazstvo je dôležité nielen pre ukrajinský národ, ale pre mier v Európe, na Slovensku obzvlášť,“ podčiarkla.

ta3 v Kyjeve: Rozhovor s policajným pridelencom Šoltésom na Ukrajine Video

Podporu ukrajinskému ľudu a suverenite krajiny deklarovalo aj hnutie Slovensko. Poukázalo na množstvo obetí. Hnutie verí, že sa čoskoro nájde riešenie, ktoré ukončí tento nezmyselný konflikt. „Tá vojna je obrovským zlyhaním Ruska a tragédiou pre celý demokratický svet,“ dodal poslanec za hnutie Roman Mikulec. Predseda hnutia Igor Matovič dodal, že Ukrajinci bojujú za celý demokratický svet aj za nás, preto ho mrzia výroky bagatelizujúce voj­nu.

ta3 v Kyjeve: Veľvyslanec Šafin o začiatku vojny aj o súčasnosti Video

„Milióny ľudí na Ukrajine stratili svoje domovy a svojich blízkych v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. Na druhé výročie brutálneho útoku Ruska na našich susedov nemožno ignorovať hrozbu, ktorú predstavuje agresívne správanie Ruska,“ uviedla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s tým, že len silná Európa odradí Rusko od útokov na ďalšie krajiny.

Poslanec za SNS Roman Michelko skonštatoval, že USA aj Európa by mali pomáhať. „Realita je taká, že v Spojených štátoch sa to zaseklo v Kongrese. Odblokovala sa pomoc, čo sa týka Európskej únie,“ uviedol. Vojna je podľa jeho slov aktuálne skôr pozičná. „Hrozí aj zmrazený konflikt,“ upozornil s tým, že by to možno bol aj lepší variant, pretože ruská armáda ide v niektorých úsekoch do protiofenzívy. „Čakám dlhý konflikt s neistým výsledkom,“ dodal.