Hnutie Slovensko čaká začiatkom marca snem aj k blížiacim sa voľbám

Hnutie Slovensko čaká začiatkom marca snem. Malo by si voliť členov predsedníctva a venovať sa aj blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu a voľbám prezidenta, potvrdil predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.

„Začiatkom marca budeme mať snem, pravidelný, kde budeme riešiť aktuálne politické otázky, to znamená program do eurovolieb, kandidátku do eurovolieb, prezidentské voľby,“ priblížil Šipoš. Zatiaľ nepovedal, či kandidátku do eurovolieb predstavia už po sneme.

Video Igor Matovič bude kandidovať za prezidenta. Je si vedomý, že sa do druhého kola nedostane

Čo sa týka personálnych otázok, predsedu hnutie podľa jeho slov voliť nebude, keďže pozíciu doterajšieho lídra Igora Matoviča potvrdilo nedávno. Voliť si má však členov predsedníctva. To avizovali už nedávno predstavitelia hnutia po odchode viacerých členov.