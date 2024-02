Zmena štatútu SIS môže byť podľa Gašpara reakciou na konanie prezidentky

Poslanec za Smer Tibor Gašpar predpokladá, že zmena štatútu Slovenskej informačnej služby má súvis so slovami predsedu vlády Roberta Fica, ktorý sa v sobotu 24. februára v relácii RTVS Sobotné dialógy vyjadril, že do čela SIS by sa mal postaviť človek, ktorý je blízky vládnej koalícii.