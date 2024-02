Generál Macko: Slovensko nikto nežiada, aby vstúpilo do vojny na Ukrajine

Slovensko nikto nežiadal, aby vstúpilo do vojny na Ukrajine, ak má o tom premiér Robert Fico dôkaz, nech ho predloží, uviedol v reakcii na vyjadrenia šéfa Smeru generál vo výslužbe Pavel Macko. Parížska konferencia, na ktorej sa predseda vlády zúčastňuje, má podľa neho len vyslať signál Ukrajine, že spojenci pri nej stoja aj po dvoch rokoch od vypuknutia ruskej agresie. Na to, či bolo neformálne stretnutie lídrov zvolané narýchlo, ako to tvrdí premiér, a či rozhoduje o bojovom použití Ozbrojených síl SR NATO, hovoril v rozhovore pre Pravdu.

O čom má byť stretnutie lídrov v Paríži, na ktoré odchádza v pondelok premiér Robert Fico?

Prezident Emmanuel Macron sa rozhodol zvolať európskych lídrov, či už z Európskej únie, alebo z európskych krajín NATO. Príde tam asi 20 lídrov na najvyššej úrovni, to znamená prezidenti alebo premiéri, ostatní budú zastúpení na ministerskej úrovni. Je to konferencia, nie je to formálny summit NATO ani EÚ. Macron má po dvoch rokoch vojny na Ukrajine vzhľadom na upadajúcu podporu Ukrajiny vojenským materiálom záujem prevziať iniciatívu ako šéf najväčšej krajiny v západnej Európe. Tým, že je to konferencia, ide o konzultáciu priateľov a spojencov. Cieľom je ujasniť si postupy a cesty, ako zefektívniť podporu Ukrajiny a vyslať spoločný signál jednoty a toho, že Západ neuznáva ruskú agresiu, bude robiť všetko pre to, aby nedovolil, aby bola úspešná, a že bude aj naďalej pokračovať v materiálnej podpore Ukrajiny.

Platí výrok premiéra, že to bolo narýchlo zvolané stretnutie v priebehu ostatných hodín?

Nebolo to určite v priebehu ostatných hodín. Hovorilo sa o tom už niekoľko dní. Definícia slova narýchlo môže byť pre každého iná. Od začiatku invázie uplynuli dva roky, Ukrajinci odovzdali Avdijivku. Vidíme, že sa tu šíria rôzne naratívy, zároveň prezident Macron cíti, že aj vyjadrenia spoza Atlantiku nie sú priaznivé nielen pre konflikt na Ukrajine, ale nie sú priaznivé z dlhodobého hľadiska pre európsku bezpečnosť, a že Európa bude musieť mať väčší podiel na svojej vlastnej bezpečnosti. Túto príležitosť chce Macron využiť. Zvolil si takýto termín, nie je to niečo absolútne urgentné. Je to síce v krátkom termíne zvolané, ale vychádza to aj z toho, že sa blíži summit NATO. Príležitostí, kedy zvolať takéto stretnutie, nie je veľa. Akékoľvek výstupy vrátane deklarácií o materiálnej podpore, potrebujú svoj čas na realizáciu. Ak chceme, aby sa prejavili výsledky takejto porady a neformálnych prísľubov, bude to trvať ešte mesiace. Ukrajina je momentálne v ťažkej situácii, aj keď tá sa dramaticky nezmenila. Teraz sa o nej hovorí viac, upútala pozornosť a prezident Macron to cíti ako príležitosť vyslať Ukrajine jasný odkaz – nezabudli sme na vás, neobetovali sme vás, nezradili sme vás, máte právo sa brániť a nedovolíme, aby vás zničili ako štát.

Vy ste sa kedy dozvedeli o tej konferencii?

Ak si dobre pamätám, zaregistroval som ju začiatkom víkendu, ale bral som to len ako ďalšie stretnutie európskych lídrov. Veľké očakávania som z toho nemal. Nie je to niečo, čo by bolo top správou, top správu sa z toho podarilo spraviť Ficovi. Lídri EÚ sa stretávajú mnohokrát do roka na úrovni premiérov a hláv štátov, je to cyklické a pravidelné. Toto má trochu iný formát, lebo to nie je oficiálny summit.

Ak by sme sa pozreli na aktuálny stav vojny na Ukrajine, máte pocit, že Slovensko je aktuálne vo väčšom ohrození, ako bolo pred pár mesiacmi?

Vôbec by som neriešil otázku ohrozenia Slovenska, lebo za dva mesiace sa nezmenila. Principiálne sa ani konflikt veľmi nezmenil, len sa teraz o ňom viac hovorí. Po tom, čo bola ukrajinská protiofenzíva relatívne neúspešná na zemi, sa Rusi podujali prevziať taktickú iniciatívu. Avdijivka bola kalkulovaný krok, čakalo sa len, kedy to nastane. Aj prezident Volodymyr Zelenskyj sa koncom minulého roka vyjadroval, že zrejme budú musieť Avdijivku odovzdať. Nič také dramatické (čo by znamenalo väčšie ohrozenie Slovenska) sa nestalo. Konflikt je v štádiu, že Ukrajina momentálne nemá sily vytlačiť Rusov. Jeden z dôvodov je, že má dramatický nedostatok munície. To neznamená, že už nemá muníciu, ale musí sa pozerať na celé mesiace dopredu, lebo nemá garanciu, že zajtra sa nejaká dodávka objaví. Musí ísť do veľmi úsporného režimu. Potrebuje preskupiť svoje sily a prostriedky po tej ofenzíve, prejsť na inú stratégiu, vyčkať, kým posilní svoju obranu a obranný priemysel a kým dostane ďalšie dodávky od spojencov, a prečkať dobu ruskej iniciatívy, aby mohla potom udrieť späť alebo si vynútiť rokovanie. Koniec koncov prezident Zelenskyj predsa jasne navrhol, aby sa konal vo Švajčiarsku mierový summit, ktorý by stanovil podmienky budúcich rokovaní o mieri aj budúcich bezpečnostných garancií a povojnovej obnovy.

Premiér interpretoval zvolanie konferencie ako reakciu na jeho sobotné vyjadrenia o zlyhaní stratégie Západu vo vojne na Ukrajine. Ako sa dnes pozerajú lídri na Slovensko, ktoré od nástupu novej vlády zmenilo svoj postoj k Ukrajine?

Vyjadrenia Roberta Fica sú krajne nezodpovedné, hrubým spôsobom poškodzujú národnobezpečnostné záujmy SR, hrubým spôsobom útočia na spojencov, ktorých obviňuje doslova z vyvražďovania Slovanov, čo je absolútne neprijateľný jazyk, nie že v diplomacii, ale ani na úrovni premiéra, a dokonca ani na úrovni krčmy štvrtej cenovej skupiny. To nie je jazyk, ktorý je akceptovateľný. Ficove vyjadrenia zásadným spôsobom prekrúcajú reálne fakty a slúžia ruskej propagande, akoby mu ich písali niekde na veľvyslanectve na Ulici Borisa Nemcova. Vysvetlím prečo – Fico obvinil Západ z toho, že vyvolal túto vojnu, pritom všetci vieme, že to bola ruská agresia, že prezident Macron a Olaf Scholz do poslednej chvíle, a boli za to aj kritizovaní, stále rokovali s Putinom. V čase, keď sa Putin s nimi bavil, a zavádzal ich, že žiadnu vojnu nechystá, už boli vydané bojové rozkazy pre inváziu a bombardovanie Ukrajiny. Rusko začalo túto inváziu, bojuje sa na ukrajinskom území, Rusko okupuje časť Ukrajiny, neponúklo žiadnu mierovú dohodu, ponúklo len kapituláciu Ukrajiny. Ukrajina má právo brániť sa podľa Charty OSN a nemá inú možnosť. Keď sa prestane brániť, bude zlikvidovaná ako štát, ukrajinský národ bude poruštený a prídu obrovské represálie voči Ukrajincom.

Čo sa stane, ak západné krajiny prestanú dodávať zbrane na Ukrajinu?

Je naivnou predstavou Roberta Fica, že keď prestaneme dodávať zbrane Ukrajine a keď prestaneme podporovať Ukrajinu, že sa nič nestane. Stane sa, že budú vyvraždené desaťtisíce Ukrajincov, Rusko obsadí Ukrajinu a bude pokračovať vo svoje agresii ďalej a hľadať si nový cieľ. Rusko jasne deklarovalo, že chce zmenu svetového poriadku a že sa mu nepáči, ako je svet usporiadaný a akú úlohu v tom hrá Rusko, že ju chce väčšiu a mať taký svet, kde platí rovnováha mocností, kde veľké mocnosti si na základe silových zákulisných hier rozdelia zvyšok sveta a tie ostatné národy sa tomu musia podriadiť. My sme do NATO aj EÚ vstupovali zvrchovane, suverénne na základe našich rozhodnutí, nikto nás nenútil. Naopak, boli sme dokonca niekoľko rokov pri vstupe do NATO na niekoľko rokov odsunutí kvôli tomu, že sme nespĺňali kritéria na členstvo. Veľmi sme sa museli snažiť, aby sme sa dostali pod tento bezpečnostný dáždnik. Fico stavia celú situáciu na Ukrajine, akoby to bola práve Ukrajina, ktorá útočí na Rusko a nechce prestať s tým útočením. Nie. Mier môže nastať vtedy, ak Rusko ukončí agresiu. Robert Fico by mal teda vycestovať do Moskvy a presvedčiť Putina, aby prestal s nezmyselnou agresiou a zasadol k mierovému stolu, alebo bude musieť byť táto agresia odrazená Ukrajincami. V opačnom prípade hrozí likvidácia, Rusko vyhrá a vyhodnotí si, že to funguje a je to cesta, ako pokračovať ďalej. Najskôr sa bude pozerať na svoje najbližšie okolie a skôr či neskôr budeme terčom aj my. Rusko systematicky rozleptáva aj EÚ, aj NATO, aj celý svetový poriadok tým, že ho chce meniť a podriadiť ruským imperiálnym záujmom. Kreslí nové čiary v Európe, ktoré nie sú na hraniciach Slovenska, ktoré sú ďaleko na západ od hraníc Slovenska. To je niečo, čo je pre nás existenčná hrozba, pokiaľ tu nie je niekto, kto chce byť súčasťou ruskej gubernie. Na to sme žiadne referendum nemali, kde by občania povedali, že chcú byť súčasťou Ruskej ríše.

Fico vo videu tiež hovoril o tom, že urobí všetko preto, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. Aký by musel byť dôvod vstupu slovenských vojakov do tejto vojny a kto o tom rozhoduje?

Po prvé, nikto po nás nežiadal, a ak to tvrdí Robert Fico, nech predloží dôkaz, že má Slovensko vstúpiť do vojny a ísť bojovať na Ukrajinu. Nikto sa nevyhrážal Ficovi, že ho zosadí z funkcie premiéra, pretože je to rozhodnutie slovenských voličov a nikoho iného. Všetci to rešpektujeme, že aj napriek tomu, aký je, občania si ho zvolili, vyhral voľby a zložil vládnu koalíciu. Ale to ho nevyníma z toho, že musí plniť základné ústavné úlohy a musí chrániť ústavné zriadenie na Slovensku a základné štátne záujmy. Pokiaľ by sa malo čokoľvek stať, o použití Ozbrojených síl SR rozhoduje v prípade bojového použitia výlučne Národná rada SR. Je tam na to celý mechanizmus. Určite to nie je rozhodnutie zvonku, na to my máme suverénne rozhodnutie. Menej suverénne by bolo vtedy, keby sme sa stali obeťou ozbrojenej agresie, lebo vtedy by sme sa stali súčasťou konfliktu de facto vývojom udalostí. Nikde nie je ani náznak toho, že by mohla nastať situácia, že by niekto nútil Slovensko do vojny a zároveň ohrozoval Roberta Fica a chcel ho zosadiť z funkcie. To je také nebezpečné a nezodpovedné tvrdenie, ktoré šíri a vyvoláva tým (aj keď to zaobaľuje) obavy. Tvrdí, že urobí všetko preto, aby nemusel posielať vojakov, ale nikto to od neho nežiadal. Cieľom takéhoto vyjadrenia je vyvolať vášne, destabilizovať spoločnosť, polarizovať ju a vidím tu aj súvislosť s jeho snahou o ovládnutie štátnych, verejných, bezpečnostných zložiek, ktoré tu slúžia pre občanov. Je v nich síce princíp politickej nominácie, ale tie zložky nie sú ozbrojenými zložkami politických strán, ale sú ozbrojenými zložkami štátu.

Existuje nejaký mechanizmus NATO, na základe ktorého by mohlo vyslať slovenských vojakov na Ukrajinu?

Akýkoľvek mechanizmus v rámci NATO je garantovaný na základe konsenzu a akékoľvek rozhodnutie si vyžaduje konsenzus. To nie je len „všetci za jedného, jeden za všetkých“, ale akýkoľvek krok aliancie si vyžaduje súhlas všetkých členov NATO. Preto sa napríklad aliancia nezúčastnila na americkej invázii do Iraku v roku 2003.