Pellegrini: Noha slovenského vojaka na Ukrajinu nevkročí

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah) 27.02.2024 19:04

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah) 27.02.2024 19:04

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah) 27.02.2024 19:04

„Poľský prezident Andrzej Duda jasne potvrdil, že na pondelkovom stretnutí európskych lídrov v Paríži sa diskutovalo aj o vyslaní vojsk na Ukrajinu. Je teda úplne zrejmé, že je téma, o ktorej sa vážne hovorí aj na najvyššej úrovni, hoci s vysokým stupňom utajenia. Slovenskí liberáli však spolu s mnohými médiami celý pondelok presviedčali našu verejnosť, že je to umelo vymyslený problém, a dnes sú akosi podozrivo ticho. Po parížskom rokovaní je jasné, že niektoré štáty vážne uvažujú nad vyslaním svojich jednotiek. Slovenská vláda však zotrváva na svojom postoji, že noha slovenského vojaka na Ukrajinu nevkročí,“ uviedol Pellegrini.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron po pondelkovom stretnutí nevylúčil v budúcnosti nasadenie pozemných jednotiek svojej krajiny na Ukrajine. Na dosiahnutie toho, aby Rusko nemohlo zvíťaziť v útočnej vojne na Ukrajine, nie je nič vylúčené, uviedol Macron. Poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že „najvášnivejšia diskusia sa v Paríži viedla o otázke vyslania vojsk na Ukrajinu“.

Slovenská opozícia však v pondelok opakovane vyhlasovala, že ide o vymyslenú tému. „Žiaden plán na nasadenie vojakov do bojov neexistuje,“ povedal podpredseda Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, dodala, že „táto otázka nikdy nebola na stole a je to absurdné klamstvo, ktoré Fico používal na šírenie strachu a nenávisti“.

Peter Pellegrini sa dnes opýtal, či sa slovenská opozícia za svoje klamstvá verejne ospravedlní. „Liberáli a matovičovci popri svojom klamaní však nepovedali ľuďom to podstatné: či by sa teda podľa nich Slovensko malo alebo nemalo pripojiť ku krajinám, ktoré zvažujú vyslanie svojich jednotiek na Ukrajinu. Pretože ak áno, je slušné to ľuďom verejne povedať. Vládna koalícia, strana HLAS i ja osobne hovoríme jasne: eskalácia napätia nie je cestou k mieru, ale k ďalšiemu zabíjaniu,“ dodal Peter Pellegrini.