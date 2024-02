Majerský v Ide o pravdu: Slováci nepôjdu na Ukrajinu. Od Korčoka čakáme ústavnosť, nie registrované partnerstvá

Poliaci už strihajú pásku pri hotovom diele a my ešte nemáme poklepaný základný kameň, hovorí šéf KDH Milan Majerský o nutnosti zmien pri verejnom obstarávaní a eurofondoch. Ocenil, že vláda pristupuje ku krokom, ktoré by mali uľahčiť a zrýchliť projekty. Premiér Róbert Fico si podľa Majerského vynútil pozvanie na samit do Paríža, kde sa debatovalo aj o prípadnom vyslaní vojakov na Ukrajinu.