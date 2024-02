V parlamente sa debatuje k novele Trestného zákona v druhom čítaní

Poslanci návrh prerokúvajú v skrátenom legislatívnom konaní. Rozprava je obmedzená na 12 hodín. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) navrhuje dĺžku premlčacej lehoty stanoviť na 20-ročnú pri trestných činoch proti životu, zdraviu, slobode, ľudskej dôstojnosti či rodine a mládeži. Koaliční poslanci prvú zmenu premlčacích lehôt pri týchto trestných činoch skrátili z 20 na 10 rokov 8. februára, keď schválili rozsiahlu novelu trestných kódexov.

Zároveň si poslanci odsúhlasili, že v stredu bude trvať obedová prestávka len hodinu, od 13.00 h do 14.00 h. Okrem novely Trestného zákona ostalo na programe aktuálnej schôdze ešte niekoľko neprerokovaných bo­dov.

Poslanci v závere utorkového rokovania prebrali novelu zákona o dani z príjmov z dielne poslancov za Slovensko, Za ľudí, KÚ. Matky detí do 15 rokov by mohli podľa návrhu získať nový daňový bonus v sume 100 eur mesačne. Platili by tak nižšiu daň z príjmu. Nárok na nový bonus by mala matka vyživovaného dieťaťa, ktoré s ňou žije v domácnosti, do dovŕšenia 15 rokov.