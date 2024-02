Väčšina Slovákov si myslí, že dokáže rozpoznať hoax. Sme náchylní veriť im

Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Šírenie nepravdivých informácií pokladá za problém v našej spoločnosti až 79 percent opýtaných. Médiám a politickým predstaviteľom prisúdili podiel zodpovednosti na šírení hoaxov ôsmi z desiatich Slovákov a 85 percent si myslí, že na šírení hoaxov sa podieľajú aj samotní ľudia.

Takmer sedem z desiatich Slovákov sú si úplne alebo skôr istí, že dokážu odlíšiť hoax od pravdy. Istejší sú si predovšetkým muži (75 percent) a ľudia s vysokoškolským vzdelaním (88 percent). Za najväčších šíriteľov nepravdivých informácií považujú Slováci predovšetkým užívateľov sociálnych sietí (91 percent). Najhoršiu povesť zo sociálnych sietí si vyslúžil Facebook, 58 percent respondentov ho označilo za sociálnu sieť, kde sa najviac šíria hoaxy. Ako zdroj dezinformácií ho vnímajú predovšetkým mladší ľudia do 44 rokov.

To, aby sa na Slovensku zabránilo šíreniu nepravdivých informácií, má podľa opýtaných riešiť štát (44 percent) aj samotní ľudia (44 percent), 40 percent populácie by túto zodpovednosť prenieslo aj na vlastníkov a administrátorov sociálnych sietí. „Povzbudivé je, že značná časť populácie si uvedomuje, že šírenie hoaxov je v našej spoločnosti problém a nie je možné mu predísť bez vlastného pričinenia. Slováci a Slovenky však očakávajú, že v boji so šírením hoaxov bude aktívny aj štát, čo je v kontexte so zrušením dotácií pre podporu mediálnej výchovy a boja proti dezinformáciám zo strany ministerstva kultúry v protiklade s realitou,” doplnila výsledky prieskumu Denisa Lakatošová z NMS.

Online prieskum prebiehal od 10. do 14. januára. Zúčastnilo sa na ňom 1 030 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku od 18 rokov.