Vláda vymenila šéfa ÚPV. Medveca strieda advokát, ktorý asistoval Vážnemu

Právnik Gregorčok absolvoval v roku 2007 Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, v súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii. V roku 2019 až 2020 bol asistentom poslanca Smeru Ľubomíra Vážneho.

Matúš Medvec bol na čele úradu od leta 2020. Do tejto funkcie ho dosadil vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík. Medvec sa mal neskôr stať aj šéfom Protimonopolného úradu SR. O návrhu na jeho menovanie mala rokovať vláda, materiál však bol stiahnutý. Na tento post ho odporučila výberová komisia, na verejnom vypočutí sa zúčastnil ako jediný kandidát. Jeho menovanie kritizovali viaceré mimovládne organizácie.

Ako v reakcii na svoje odvolanie uviedol samotný Matúš Medvec, vláda ho odvolala bez udania dôvodu a počas jeho pôsobenia sa úrad výrazne posunul v mnohých smeroch. Radikálne sa zrýchlili všetky konania, predĺžila sa doba konzultačných hodín a začala sa písať nová kapitola, ktorá smerovala úrad k modernej inovačnej inštitúcii. „Táto bezmála štvorročná cesta pre mňa osobne aj profesionálne veľa znamená. S mojimi kolegami sme dosiahli vopred stanovené ciele a spoločne sa nám podarilo vybudovať modernú a otvorenú inštitúciu," povedal.

Ako pokračoval, predĺžili konzultačné hodiny do 18:00, pustili sa aj do zefektívňovania konaní a zaviedli zrýchlené, expresné (tzv. Fast Track) prihlášky. Vďaka tomu sa výrazne skrátila aj priemerná doba konania. „Pri ochranných známkach to bolo zo 108 dní na 55 dní, pri úžitkových vzoroch z 278 dní na 162 dní a pri patentoch vieme patent vybaviť do dvoch rokov namiesto do vtedajších štyroch," priblížil ďalej Medvec.

Ďalšou aktivitou bolo vylepšenie web stránky, na webe, telefonicky aj osobne sa v kontakte s úradom dohovoríte plynule po anglicky. Úrad sa inšpiroval e-shopmi a doručovateľskými spoločnosťami, jeho klienti dostávajú notifikácie o stave konania na úrade prostredníctvom SMS správy a emailu zadarmo, v reálnom čase a po každom internom kroku. Zavedené boli nové služby, ako napríklad IP Scan (audit duševného vlastníctva firiem) či študijná návšteva, rozbehla sa spoluprácu s Obchodným registrom SR.

„Ak by som to mal zhrnúť, do centra našej pozornosti sa dostal klient a všetky zmeny sme nasmerovali tak, aby bol vždy na prvom mieste a spokojný. Som presvedčený, že práca, ktorú sa nám podarilo urobiť bude pre nové vedenie solídnym základom na ďalší rozvoj úradu,“ zhodnotil Medvec. Posledné mesiace úrad zasvätil práci na vzniku Akadémii duševného vlastníctva, ktorá bude „vlajkovou loďou“ vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva.