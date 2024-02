Korčok by vojakov na Ukrajinu neposlal. Na časopis podporujúci Pellegriniho podal podnet

Prezidentský kandidát Ivan Korčok nie je za vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu. Ako povedal dnes na tlačovej besede, nevidí na to žiadny dôvod. „Ako vieme, záväzky Severoatlantickej aliancie sa vzťahujú na aliančné územie. Je to strašenie, je to mobilizácia a absolútne nezodpovedné narábanie s osudom Slovenska a jeho bezpečnosťou zo strany vlády a vidím, že aj s plnou podporou Petra Pellegriniho,“ povedal.