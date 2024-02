Keketi, Šimkovičová, Ráž a Dolinková dostali od Fica úlohy, ako pomôcť regiónom. Štát posiela na východ milióny eur

V stredu zasadala štvrtá vláda premiéra Roberta Fica v Michalovciach. Tam ministri schválili, že okresom Michalovce a Sobrance rozdajú milióny eur na vybrané problémy. Výjazdové rokovanie na východe Slovenska by malo regiónu pomôcť s obnovou a oživením. Vláda napríklad schválila dotáciu na opravu domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, či vyčlenila 400-tisíc eur na garáže pre hasičskú techniku vo Veľkých Kapušanoch.

Vláde sa na Základnej škole T. J. Moussona v Michalovciach podarilo schváliť aj takzvanú Analýzu sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Michalovce a Sobrance s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Napríklad plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sobrance sa má v priebehu piatich rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Vláda vyčlenila pre okresy Michalovce a Sobrance vyše 1,62 milióna eur na konkrétne potreby obcí a občianskych združení. Okres Michalovce dostane 913-tisíc eur a okres Sobrance 709-tisíc eur. Zároveň uvoľnila 2,5 milióna eur pre Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi na dokončenie rekonštrukcie budovy zasiahnutej požiarom. Ďalších 400-tisíc eur je určených na výstavbu garáží pre hasičskú techniku na Hasičskej stanici Veľké Kapušany.

Výjazdové rokovanie pokračuje aj zajtra v Košiciach. Vo štvrtok 29. februára 2024 o 9. hodine sa členovia vlády zídu v areáli Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM v Košiciach (Boženy Němcovej 5). Rokovať budú o budúcnosti automobilového priemyslu na Slovensku.

Domáce úlohy pre ministrov

Jednotliví ministri sa zároveň zaviazali, že splnia domáce úlohy, ktoré im z nariadenia vlády vyplývajú.

Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smeru) má napríklad do konca roka zabezpečiť dokončenie majetkovoprávneho vysporiadania stavby I. úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, rovnako sa postarať o veľkoplošnú opravu úseku cesty I. triedy č. 18 Petrovce nad Laborcom – Topoľany a tiež úseku cesty I. triedy č. 19 Orechová – Krčava.

V prípade železničnej dopravy dostal Ráž za úlohu iniciovať vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu železničnej stanice v Michalovciach a tiež priebežne zabezpečovať modernizáciu a rozvoj železničných prekladísk, umožňujúcich prepravu tovaru medzi Ukrajinou a Slovenskom.

Ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nom. SNS) vláda zaviazala, aby v spolupráci so samosprávami a organizáciami podporil oživenie turizmu a návštevnosti Zemplínskej Šíravy. Rovnako má začať rokovať o možnej finančnej podpore dobudovania zimného štadióna v Michalovciach, aj v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o dejisko majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) má dohliadnuť na pridelenie doplnkového Programu pediatrickej infektológie II. a III. úrovne pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce i plynulé zabezpečenie chodu daného pracoviska. Úlohou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) je venovať náležitú pozornosť ochrane drevených kostolíkov na východnom Slovensku zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf má do konca júna pripraviť analýzu možnosti zriadenia strediska Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na území východného Slovenska „s cieľom zmierniť riziko dopadu nepriaznivých krízových situácií na obyvateľov daného regiónu“.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško má v súčinnosti s rezortom práce a sociálnych vecí do konca roka prijať účinné opatrenia na podporu zapájania príslušníkov rómskych komunít do trhu práce v regióne východného Slovenska s cieľom využitia týchto rezerv pracovnej sily.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) má venovať náležitú pozornosť ochrane drevených kostolíkov na zozname UNESCO.

Humanitárna pomoc

Na základe nej dá z rozpočtu 1,6 milióna eur na zhruba 150 rôznych malých investícií v týchto okresoch. Vláda chce čo najrýchlejšie pripraviť novelu zákona, ktorou sa zvýšia limity poskytovania humanitárnej pomoci pre domácnosti. Po výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach to uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas).

„My ako ministerstvo poskytujeme fyzickým osobám humanitárnu pomoc, ktorá nie je dostačujúca. Zákon je nastavený tak, že maximálne môžeme poskytnúť fyzickej osobe len 800 eur," priblížil Tomáš. V minulom roku tak domácnosti na východe SR postihnuté zemetrasením dostali 800 eur a v tomto roku dostanú 800 eur opäť. „Spolu je to len 1600 eur pre jednu postihnutú domácnosť, čo uznáte, že pri mnohých prípadoch to nie je postačujúce,“ podotkol minister.

Ešte nevedel povedať, o koľko bude pomoc navýšená. Musia podľa neho posúdiť, čo je primeraná suma. „Nevzťahovalo by sa to len na súčasnú katastrofu na východnom Slovensku v súvislosti so zemetrasením, ale aj na iné živlami postihnuté oblasti v budúcnosti,“ povedal Tomáš.

Novelu by chceli podľa Tomáša predložiť na aprílovú schôdzu parlamentu, poprípade zmenu prilepia k nejakému inému zákonu. „Verím, že frflať sa nebude, keďže ide o snahu poskytnúť čo najrýchlejšie humanitárnu pomoc,“ poznamenal.

Cieľom predkladaného materiálu je nájsť adekvátne riešenia na zmiernenie vplyvov utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine za účelom dobudovania infraštruktúry a logistických kapacít v prihraničnej oblasti, ako aj identifikovať príležitosti okresu Sobrance pri tranzite, logistike a iných oblastiach v súvislosti s potenciálnou povojnovou obnovou Ukrajiny.

Občianska poriadková služba

Vyše 90 miliónov eur zabezpečí pokračovanie, resp. realizáciu projektu miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) vo vyše 420 obciach. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) spolu so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Alexandrom Daškom.

Raši pripomenul, že splnomocnenec prevzal projekt MOPS bez dostatočného finančného krytia. „Našli sme však zdroje, nielen z eurofondov, ale aj vďaka prostriedkom ministerstva školstva a práce, ktoré prispeli zo svojich rozpočtov,“ dodal minister.

Daško potvrdil, že pôvodná alokácia nepostačovala na pokrytie záujmu tých, ktorí splnili podmienky výzvy nastavenej ešte predchádzajúcou vládou. „V dôsledku toho, že alokácia bola len 50 miliónov eur, sme nemohli poskytnúť dotáciu vyše 130 žiadateľom, ktorí splnili podmienky, medziiným i obciam s vysokou koncentráciou rómskej komunity,“ upozornil Daško. „Tým, že táto vláda promptne zvýšila zdroje vo výzve, sa nám podarí zamestnať vyše 900 ďalších príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedol splnomocnenec.

Zdôraznil zároveň význam projektu MOPS. „Pomáha dozerať nielen na poriadok a bezpečnosť v samotných lokalitách marginalizovaných rómskych komunít, ale vplýva pozitívne na spolužitie v rámci celej obce,“ skonštatoval.

Naznačil tiež, že s ministerstvom vnútra chcú nastaviť podmienky, aby tí, ktorí našli uplatnenie v hliadkach MOPS, mohli využiť svoje skúsenosti a zamestnať sa aj po skončení eurofondového projektu. Spomenul napríklad štátnu či mestskú políciu alebo rezort obrany.

Projekt MOPS etablovali prvými vyhlásenými výzvami v roku 2017, nadväzoval na program rómskych občianskych hliadok. Hliadky MOPS prispievajú k zlepšeniu poriadku a bezpečnosti v lokalitách s marginalizovanou rómskou komunitou, podnecujú aj k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu, dohliadajú takisto na bezpečnosť školopovinných de­tí.