Ústavný súd potvrdil pozastavenie účinnosti časti trestnej novely. Kolíková: Je to víťazný okamih

Ústavný súd v stredu potvrdil, že pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Pozastavenie sa týka všetkých schválených zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov Trestného poriadku. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa súdu Martina Ferencová.

Ústavný súd zároveň prijal návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátane rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry súd nevyhovel.

Ústavný súd zverejnil na svojej webovej stránke tlačovú správu k neverejnému zasadnutiu pléna, na ktorom rozhodoval o podaní prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných poslancov. Odlišné stanoviská mali dvaja sudcovia Ústavného súdu: Peter Straka a Robert Šorl.

Kolíková: Ústavný súd zastavil hanebnú novelu Trestného zákona Video

Mária Kolíková (SaS) označila rozhodnutie Ústavného súdu pri novele Trestného zákona za víťazný okamih. Ústavný súd podľa nej vzbudzuje nádej a ukázal sa ako silná inštitúcia, ktorá vie demokraciu a právny štát chrániť.

„Ukázal osobité nasadenie a jeho rýchlosť a včasnosť treba osobitne oceniť,“ uviedla poslankyňa. „V závere jednoznačne povedal, a vyslal tým signál predsedovi NR SR (Robertovi Ficovi – pozn. red.) aj ministrovi spravodlivosti (Borisovi Suskovi – pozn red.), že si nemôžu vykladať zákon, ako im práve vyhovuje,“ pokračovala.

Podľa Kolíkovej neexistuje žiadna prekážka, ktorá by brzdila vo zverejnení rozhodnutia v zbierke zákonov.

Podľa Ondreja Dostála (SaS) Ústavný súd môže ešte vyhlásiť za protiústavnú, a tým zrušiť celú novelu Trestného zákona. Opozičný poslanec to uviedol s tým, že súd prijal podnety o možnej protiústavnosti novely na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Reagoval tým, na vyjadrenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, podľa ktorého je nepozastavenie účinnosti zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry úspechom koalície. Dostál však zdôraznil, že ústavný súd momentálne pozastavil účinnosť len tých častí novely, ktoré, „keby nadobudli účinnosť, mohli byť ohrozené práva a slobody“.

Ešte nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, aby nezverejneným rozhodnutím Ústavného súdu disponovali médiá skôr, ako dotknuté štátne orgány. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) na sociálnej sieti.

Takéto konanie je podľa neho o to zarážajúcejšie, keďže súd sa v minulosti vyjadril, že o veciach, o ktorých sa na súde koná, „nekomunikuje mimo zákonných procesných postupov s nikým". Nikdy v histórii sa podľa neho nestalo ani to, že by Ústavný súd rozhodol o zákone, ktorý ešte nenadobudol platnosť.

Minister Susko o rozhodnutí Ústavného súdu Video

„V minulosti sám ústavný súd viackrát rozhodol, že do jeho právomoci patrí rozhodovanie o súlade zákona s ústavou za predpokladu, že namietaný zákon má všetky atribúty zákona, predovšetkým musí ísť o platný zákon. Každý zákon nadobúda platnosť uverejnením v Zbierke zákonov," tvrdí Susko.

Vládna koalícia však už niekoľko dní zdržuje zverejnenie novely Trestného zákona v Zbierke zákonov. „Absencia platnosti namietaného právneho predpisu vylučuje právomoc ústavného súdu konať o podaní navrhovateľa, a je preto prekážkou začatia konania o súlade právnych predpisov," povedal Susko.

Minister súčasne tvrdí, že k rozhodnutiu súdu sa nemôže vyjadriť, lebo ho ešte nevidel. „Ústavný súd sa nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj komunikáciou svojich rozhodnutí a postupov snaží vštepovať všetkým adresátom rozhodnutí dôveru v inštitúcie a v ich rozhodovanie a to isté očakáva aj od ostatných orgánov verejnej moci alebo od osôb, ktoré formujú verejnú mienku," citoval Susko.

Dodáva, že ak sú medializované informácie o rozhodnutí ústavného súdu naozaj pravdivé, tak toto rozhodnutie je „absolútnym popretím predchádzajúcich rozhodnutí a jeho ustálenej judikatúry".

Rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci novely Trestného zákona je dôkazom, že Slovenská republika je ešte stále právnym štátom, kde funguje systém bŕzd a protiváh a kde svojvôľa nemá miesto, uviedol predseda Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) Milan Majerský.

„Od začiatku sme tvrdili, že novela Trestného zákona sa má prijímať po širokej odbornej diskusii pre zvýšenie bezpečnosti všetkých ľudí na Slovensku, a nie za účelom zabezpečiť pre pár vyvolených bezpečnosť a beztrestnosť,“ vyhlásil Majerský.

Zároveň vyzval predsedu vlády Roberta Fica, predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, ako aj všetkých občanov, aby toto rozhodnutie ústavného súdu rešpektovali.

Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku rozhodnutie súdu dokazuje, že odpor a boj má zmysel. „V parlamente, na námestiach po celom Slovensku aj ústavnou sťažnosťou. Nikdy sa nesmieme vzdať. Slovensko si nenecháme ukradnúť ani Ficom, ani Dankom, ani Pellegrinim,“ doplnil Šimečka.

Koalícii sa nepodarilo rozložiť právny štát, reagoval kandidát na prezidenta Ivan Korčok na rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení účinnosti niektorých častí novely Trestného zákona.

„Je to dôležitá správa, pretože síce sa koalícia snaží rozložiť právny štát, ale kým sú tu funkčné a nezávislé inštitúcie, nebudú to mať také jednoduché. Je to ďalší dôkaz, prečo je taká podstatná mocenská rovnováha a prečo nesmú získať absolútnu moc. Spoločne im v tom vieme zabrániť. Verím, že sa politici vládnej koalície zdržia útokov na ústavný súd a budú konať v súlade s Ústavou SR." uviedol Korčok.