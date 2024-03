Diaľničiari idú rekonštruovať úsek na R1, opravy potrvajú takmer tri týždne

Diaľničiari ohlásili veľkú dopravnú operáciu. Aké obmedzenia prinesie oprava kľúčového mosta na D1? Video

V rámci modernizácie a kompletnej rekonštrukcie asfaltového povrchu vozovky sa počas niekoľkodňových prác vymení obrusná vrstva, odfrézuje a položí sa nový koberec v hrúbke 50 milimetrov. „Investícia do bezpečnejšej vozovky predstavuje 495 000 eur. Práce sú nastavené tak, aby doprava bola vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu,“ uviedla NDS.

Počas prvej etapy, od 2. do 5. marca, prebehne oprava vozovky pravého jazdného pásu v kilometri 28,800 až 31,760 vo vnútornom pruhu v smere z Bratislavy. Druhá etapa sa začne 6. marca a potrvá do 9. marca 2024. Počas nej sa bude opravovať ľavý jazdný pás v kilometri 31,760 až 29,300 v smere do Bratislavy. „Nakoniec v rámci tretej etapy od 11. marca do 17. marca prejde opravou vozovka ľavého jazdného pásu v kilometri 31,760 až 29,150 vo vonkajšom jazdnom pruhu v smere do Bratislavy,“ doplnila NDS.