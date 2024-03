Burda, Mazák, Karas: Čo si o pozastavení trestnej novely myslia odborníci? Kľúčové otázky a odpovede

Eduard Burda, dekan právnickej fakulty UK v Bratislave

Je pozastavenie účinnosti správne alebo ÚS SR prekročil svoje kompetencie?

Bez ohľadu na to, čo budem ďalej prezentovať, je nutné si uvedomiť, že v právnom štáte musia platiť pravidlá a musí byť rešpektovaná rozhodovacia činnosť jednotlivých, na to oprávnených orgánov. Preto aj toto rozhodnutie Ústavného súdu je nevyhnutné rešpektovať a riadiť sa nim, čo však neznamená, že by sme ho nemohli kritizovať. Na predmetnej novele Trestného zákona a ďalších zákonov ja nevidím nič protiústavné a to ani potencionálne, čo by si vyžadovalo pozastavenie účinnosti. Treba tiež zvýrazniť, že ústavný súd v tomto prípade nerozhodol o protiústavnosti, len dočasne rozhodol o pozastavení účinnosti, aby získal viac času na rozhodovanie, ktoré môže trvať aj niekoľko rokov. Ústavný súd podľa mňa urobil dve zásadné chyby a to, že pozastavil účinnosť celého článku I – teda priamo zmien v Trestnom zákone (reálne sa totiž novelizovalo naraz viac zákonov, čo je štandardný postup), teda aj tých ustanovení, ktoré nemali ako vzbudiť pochybnosť o svojej prípadnej protiústavnosti a to vrátane tých ustanovení, ktoré mali ochrániť spoločnosť pred násilnými páchateľmi a ktoré ešte v septembri výrazne presadzoval premiér Odór a vrátane tých ustanovení, ktoré reagovali na predchádzajúci nález ústavného súdu o protiústavnosti povinného trestu prepadnutia majetku. Druhá zásadná chyba spočíva v tom, že ešte v nedávnej minulosti ústavný súd, prakticky pôsobiaci v tomto zložení, odmietal rozhodovať o zákonoch nepublikovaných v Zbierke zákonov SR a zrazu urobil obrat o stoosemdesiat stupňov, čím zásadným spôsobom vniesol do procesov neistotu. Ústavný súd nie je druhý zákonodarca a preto si myslím, že v tomto prípade išiel úplne na hranu svojich kompetencii a ak by sa takéto prípady mali opakovať, podľa konkrétnych okolností sám ústavný súd by mohol podkopávať základy fungovania právneho štátu z hľadiska trojdelenia štátnej moci.

Ako môže teraz postupovať vládna koalícia?

Ústavný súd zároveň ponechal účinnosť mnohým dôležitým zmenám v rámci trestného procesu, teda až na dve ustanovenia, nepozastavil účinnosť zmien v Trestnom poriadku, pričom tieto zmeny majú priniesť oveľa väčšiu transparentnosť do vyšetrovania trestných činov, čo treba hodnotiť veľmi pozitívne. Osobne tiež pozitívne hodnotím, že zanikne Úrad Špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry, čím sa otvorí priestor na vyšetrenie podozrení z možných manipulácii trestných konaní. Teda hlavný cieľ novely, návrat právneho štátu, podľa mojej mienky ostáva zachovaný. Z hľadiska nevyhnutnosti konečne zosúladiť trestné sadzby za majetkovú a ekonomickú kriminalitu s ostatnými štátmi Európskej únie, žiaľ tento cieľ naplnený nebol. Vláda má dve možnosti, počkať na výsledok procesu posudzovania ústavnosti na Ústavnom súde SR, alebo pripraviť rekodifikáciu, teda úplne nový Trestný zákon, tak ako má uvedené v programovom vyhlásení vlády. Alebo oboje.