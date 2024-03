Kto vyhral prvé kolo v bitke o novelu Trestného zákona? Ani Fico, ani Čaputová

Po kroku Ústavného súdu, ktorý zatiaľ zabránil, aby boli mnohé trestné činy, z ktorých sú podozriví aj predstavitelia vládnej koalície, premlčané, prekvapivo nastala všeobecná spokojnosť. Jeden tábor hovorí o tom, že bol splnení ich hlavný politický cieľ a to zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, druhý zasa rozhodnutie víta s tým, že demokracia a právny štát ešte funguje. Posudzovanie zákona Ústavným súdom sa však iba začína a nikto dnes nevie povedať kedy sa skončí a s akým výsledkom. Rovnako ako to, že ako sa k celej veci postaví koalícia, ktorá má v rukách moc. Pôjde do ústavnej krízy, akú sme tu ešte nemali?

Naša domáca politika však tento týždeň zasiahla aj do medzinárodného diania, keďže výroky premiéra Roberta Fica, ktoré boli zrejme určené hlavne svojim voličom doma, ovplyvnili tón stretnutia európskych lídrov vo Francúzsku, aj predsedov vlád krajín V4 v Prahe.

Vypočujte si komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte Pravdu s Andrejom Matišákom a Mariánom Repom.

