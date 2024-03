Tajné zmeny vo vedení SIS? Kolíková sa zbláznila, tvrdí Gašpar. Pellegrini chce, aby prezidentka Gašpara ml. vymenovala

Prezidentka Zuzana Čaputová dostala na stôl meno nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) no rozhodla sa s jeho vymenovaním počkať. Vláda navrhla a schválila Pavla Gašpara, syna bývalého policajného prezidenta.

Prezidentka svoje otáľanie zdôvodnila, tým že aj vládna koalícia prišla s menom kandidáta až po štyroch mesiacoch od prebratia moci. Hlava štátu zdôraznila, že o nominácii Gašpara mladšieho vopred nevedela a musí sa s tým dôkladne oboznámiť.

Medzitým premiér Robert Fico (Smer), že SIS bude mať svojho riaditeľa čoskoro a vláda prijala zmenu, kedy zmenila štatút SIS. Výsledkom je, že do informačnej služby by mohol nastúpiť Gašpar ako riadny zamestnanec a stať sa námestníkom služby.

Prezidentka upozornila, že považuje schválenú úpravu v štatúte SIS za účelovú zmenu, prostredníctvom ktorej môžu byť obídené právomoci hlavy štátu. Poukázala aj na to, že proces výmeny vedenia SIS sa deje v utajenom režime a bez zodpovedajúcej komunikácie zo strany vládnej koalície.

Zverejnenie tajnej zmeny štatútu SIS žiadala opozícia na mimoriadne zvolaných výboroch. „Poslankyňa SaS Mária Kolíková sa zbláznila, keď žiadala na výbore na kontrolu SIS zverejniť štatút, ktorý vládna koalícia zmenila,“ vyhlásil poslanec Tibor Gašpar. Dodal však, že to, kedy budeme mať nového riaditeľa SIS, je na prezidentke.

„Pani prezidentka si dáva na čas a politikárči,” okomentoval postoj hlavy štátu Samuel Migaľ z Hlasu. Vláda zmenila štatút a ak aj prezidentka nevymenuje riaditeľa SIS, službu zrejme bude riadiť poverený námestník – tým by mal byť Pavol Gašpar. Migaľ pripomenul, že nový štatút len rieši prenos istých kompetencií z jedného námestníka SIS na ďalšieho námestníka. „Som presvedčený o tom, že by to malo ostať v utajení,“ dodal.

Podľa Zuzany Števulovej z PS koalícia zahmlieva a utajuje obsadenie vedenia informačnej služby. „Bude to mať vplyv na dôveryhodnosť SIS. Pavol Gašpar by mal byť objektom záujmu SIS a nie jej riaditeľom. Nemá odborné skúsenosti, nebude profesionál, ktorý dovedie SIS k nezávislému a odbornému plneniu základných kompetencií.

Na čele SIS by mal byť človek, o ktorom bude verejnosť vedieť, ako bol vybratý,” dodala v relácii V politike. Branislav Gröhling (SaS) navrhol, aby koalícia počkala na voľbu nového prezidenta a ten sa rozhodne, či nominanta Gašpara vymenuje za riaditeľa SIS.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini v relácii RTVS O 5 minút 12 priznal, že žiadne iné meno na post riaditeľa SIS koalícia nemá. Zdôraznil, že je to záležitosť predsedu vlády Fica, ktorému sa riaditeľ zodpovedá.