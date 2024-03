Šutaj Eštok: Vyšetrovanie Dankovej nehody by malo byť ukončené na budúci týždeň

Policajti, ktorí riešili januárovú dopravnú nehodu podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), boli potrestaní "výčitkou". Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Ide podľa neho o najnižší možný trest a nezapisuje sa do žiadneho registra. Neznamená to však podľa neho, že Danko potrestaný nebude.

„Danko je bez trestu len preto, lebo sa zatiaľ neukončilo vyšetrovanie,“ skonštatoval Šutaj Eštok s tým, že vyšetrovanie by malo byť podľa jeho informácií uzavreté na budúci týždeň. Ubezpečuje, že sa k nemu pristupuje ako k bežnému občanovi.

Šéf rezortu vnútra však neodpovedal na otázku, či policajtov potrestali za to, že podrobili Danka dychovej skúške až 15 hodín po nehode. „K Dankovi som povedal všetko, čo som mohol povedať,“ odkázal Šutaj Eštok. Protokol z vyšetrovania nemá problém následne zverejniť. Zároveň deklaruje, že udelenie „výčitky“ policajtom nebude mať vplyv na prípadné udeľovanie odmien. Keď však prišlo k zlyhaniu na strane policajtov, musí dôjsť k potrestaniu.

Danko pri nehode zdemoloval semafor, odhalila ho olejová stopa. Z miesta nehody odišiel Video Zdroj: TV Pravda

Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) označuje zdĺhavé vyšetrovanie Dankovej nehody za „trápne“ a prejav papalášizmu. Je presvedčený, že ak by si boli všetci pred zákonom rovní, vinník by už bol dávno potrestaný. „Niet k tomu čo dodať. Ak by sme boli rovní pred zákonom, je to už dávno vyriešené,“ poznamenal Krúpa s tým, že namiesto toho sa verejnosť týždne zaoberá „Andrejom Semaforičom Dankom“.

Polícia bude konať aj v prípade Pročka a Hellebrandta

Polícia bude konať v prípadoch bývalého poslanca parlamentu za Progresívne Slovensko Tomáša Hellebrandta, aj v prípade poslanca Jozefa Pročka (hnutie Slovensko), uviedol ďalej v diskusii minister Šutaj Eštok.

„Bolo tam trestné oznámenie, pretože pán Hellebrandt ohrozil personál zdravotníkov v nemocnici," povedal Šutaj Eštok v súvislosti s podozrením, že bývalý poslanec šíril nákazlivú chorobu.

V prípade Pročka bol podľa neho tiež „zahájený proces" v súvislosti s podozrením na obťažovanie. To totiž podľa neho ohlásili exposlankyne Romana Tabák aj Katarína Hatráková. „Hovorí sa o tom, že pán (Eduard) Heger tajil, že jeden z poslancov od Igora Matoviča obťažoval svoja kolegyne," uviedol minister vnútra. Zároveň doplnil, že zákon bude platiť pre každého „Aj pre rôznych úchylákov, aj pre poslancov," dodal Šutaj Eštok.