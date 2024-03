Rezort vnútra chce použiť 13 miliónov, určených na záchranársky vrtuľník, na pomoc utečencom z Ukrajiny

Nevyčerpaných 13 miliónov eur, ktoré v roku 2022 vláda vyčlenila na nákup záchranárskych vrtuľníkov, navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR využiť na výdavky spojené s utečencami z Ukrajiny, najmä príspevok na ubytovanie odídencov. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

„Obstaranie ďalšieho vrtuľníka nie je do konca roka 2024 reálne s ohľadom na lehoty vykonania verejného obstarávania, a teda nie je ani možnosť čerpať finančné prostriedky na to určené,“ vysvetlil rezort. Dodáva, že letecký útvar s potrebou nákupu novej techniky naďalej počíta. Do mája má rezort aktualizovať plán rozvoja útvaru.

Na nákup vrtuľníkov vláda pridelila rezortu v roku 2022 celkovo vyše 28,9 milióna eur. Z toho rezort zakúpil jeden vrtuľník za 12,9 milióna eur a vyše 16 miliónov eur bola viazaných na použitie a nákup ďalšieho vrtuľníka v nasledujúcich rokoch. Na clo a DPH v súvislosti s nákupom jedného vrtuľníka by malo tento rok smerovať vyše 3 miliónov eur.

Zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov v kapitole Ministerstva vnútra SR musí odsúhlasiť vláda.