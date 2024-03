Obezita a nadváha zabíjajú na Slovensku tisícky ľudí ročne. Experti však prinášajú pozitívne správy

Obezita a nadváha ohrozujú pečeň rovnako ako alkohol a spôsobujú aj na Slovensku tisícky úmrtí ročne. „Nadváhou alebo obezitou trpí 60 percent dospelých ľudí. Tie čísla sú alarmujúce. A týka sa to aj detí a tínedžerov. Preto vidieť aj to, že dnes majú deti choroby, ktoré sme videli len u dospelých. Cukrovka druhého typu, cirhóza pečene…tie čísla sú alarmujúce,“ konštatuje hepatológ Marek Rác.

Lekári, vedci aj lekárnici chcú preto v rámci Svetového dňa obezity, ktorý pripadá na 4. marca, upriamiť pozornosť na projekt Slovensko proti obezite. Okrem iných sprievodných podujatí pripomínajú, že skríningové vyšetrenia súvisiace s obezitou či pre-obezitou môžete absolvovať aj v lekárňach, ktoré sú často pre ľudí dostupnejšie ako obvodný lekár, alebo špecialista. „Aby sme dokázali z populácie zachytávať ľudí, ktorí nechodia pravidelne na preventívne prehliadky, ľudí v produktívnom veku, ktorých možno akútne nič netrápi a pritom sa u nich už začína rozvíjať toto metabolické ochorenie, len o tom vôbec nevedia,“ vysvetľuje viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková.

Jedna vec je získať údaje ako sme na tom, druhá je vedieť čo znamenajú a nájsť motiváciu a návod s tým niečo urobiť. Obézni ľudia a ľudia s nadváhou čelia stigme nielen u svojho bežného okolia, ale niekedy aj zo strany samotných lekárov. Aj preto vzniklo občianske združenie Plno, ktoré chce ľuďom trpiacim týmto ochorením prinášať pozitívne správy. „Každý s nadváhou žije s pocitom, že buď schudne všetky kilá navyše, alebo nemá zmysel sa do toho púšťať. Desať percent dole z telesnej hmotnosti zlepší všetky zdravotné parametre. Ale ľudia o tom nevedia, takže OZ Plno je tu na to, aby pomáhalo ľuďom pustiť sa do drobných reálnych zmien, ktoré prinášajú veľké reálne výsledky,“ hovorí zakladateľka Denisa Priadková. Koľko stačí schudnúť zo svojej hmotnosti, aby ste predišli rakovine pečene a iným možným dôsledkom nadváhy? Je nevyhnutné držať diéty, alebo stačia malé jednoduché kroky, ktoré zvládne pri správnom informovaní a plánovaní každý? Vypočujte si podcast s doktorom Marekom Rácom, lekárničkou Miroslavou Snopkovou a novinárkou Denisou Priadkovou.

