Skutočné obete: Covid pripravil na Slovensku o život viac ako 21-tisíc ľudí, 6. marca si ich pripomíname

Koronavírus pripravil na Slovensku o život vyše 21-tisíc ľudí. V stredu 6. marca si ich pripomíname v rámci Dňa obetí pandémie COVID-19. Informovalo o tom občianske združenie Skutočné obete, ktoré plánuje v Bratislave postaviť aj centrálny Pamätník obetiam pandémie. Ten by mal byť symbolom doby a súdržnosti, ktorú spoločnosť prejavila a rovnako by mal viesť k celospoločenskému poučeniu, ako takéto tragické dejinné udalosti zvládať.

Vizuál pamätníka vzišiel z výtvarno-architektonickej súťaže a obete pandémie bude pripomínať sústava mól vytvárajúca vlny na Ružinovskom jazere. Výstavbu Pamätníka môže prostredníctvom daru podporiť aj verejnosť.

„Desaťtisíce obetí, paralyzované zdravotníctvo, ochromená ekonomika, obmedzené školstvo a mnohé ďalšie aspekty, ktoré bezprecedentne poznačili našu spoločnosť, to sú tragické dôsledky pandémie vysokoinfekčného koronavírusu SARS-CoV-2," vyhlásilo združenie a pripomenulo, že od prvého potvrdeného prípadu uplynú štyri roky „6. marca si pripomíname najťažšie obdobie v novodobej histórii. Od vypuknutia COVID-19 u nás prešli štyri roky a my veríme, že sme ako spoločnosť ešte nezabudli na náročné situácie, ktorým sme všetci čelili, na veľké úsilie, ktoré museli zdravotníci vynaložiť na záchranu pacientov a v neposlednom rade na desaťtisíce stratených ľudských životov,“ uviedla riaditeľka združenia Skutočné obete Lenka Straková a doplnila, že práve pamätný deň je príležitosťou na bilancovanie a zamyslenie sa, ako toto obdobie všetkých ovplyvnilo. „Je tiež príležitosťou, aby sa každý z nás v tento deň na chvíľu zastavil a spomínal na tých, ktorí tu s nami pre pandémiu už, bohužiaľ, nemôžu byť,” dodala Straková s tým, že pietny deň vnímajú aj ako prejav solidarity s rodinami obetí, ktorých bolo na Slovensku viac ako 21-tisíc a spolu s inými ochoreniami či obmedzenou zdravotnou starostlivosťou pre pandémiu to bolo viac ako 30-tisíc úmrtí.