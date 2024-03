Opitého vystriedal opitý. Polícia chytila dvoch vodičov, jeden nafúkal 3,5 promile

Šialenou jazdou na D1 vletel na pumpu. Rozmlátil stojany Video

Trenčianski policajti zastavili automobil VW Sharan. Vodič (52) nemal pri sebe doklad totožnosti ani vodičský preukaz. Policajti mu namerali v dychu najskôr 1,77, pri opakovanom meraní 1,83 promile alkoholu. Vodiča umiestnili do policajnej cely.

Po odchode policajnej hliadky si sadol za volant 49-ročný spolujazdec. Po niekoľkých kilometroch ho zastavila policajná hliadka, v dychu mu namerali 3,42 promile alkoholu. Rovnako putoval do policajnej cely. O výške trestu rozhodne súd.

Opitý za volantom s 39 tonami

Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 26-ročný Bielorus žijúci v Poľsku. Pod vplyvom alkoholu šoféroval jazdnú súpravu nákladného motorového vozidla s ťahačom a návesom, ktorých celková hmotnosť dosahovala 39 ton. Ako dnes informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, v pondelok 4. marca ráno prechádzal cez hraničný priechod Vyšný Komárnik (okres Svidník) v smere z Poľska. Podľa policajnej hliadky vodič javil známky požitia alkoholu, auto preto zastavila a muža podrobila kontrole. Výsledok dychovej skúšky presiahol jedno promile. Podľa policajnej hovorkyne mladý vodič mohol svojou jazdou obzvlášť nebezpečným spôsobom ohroziť život alebo zdravie ľudí, skončil v cele policajného zaistenia.

Mladá 22-ročná žena z Dolného Kubína havarovala v nedeľu 3. marca na miestnej komunikácii v Tvrdošíne s vozidlom BMW. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová, z nezistených príčin vyšla pred bytovým domom v smere jazdy na chodník, kde prednou časťou narazila do betónového schodiska, zábradlia, prešla do protismeru a narazila do piatich stojacich vozidiel. Po dopravnej nehode sa žena podrobila dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,31 promile alkoholu v dychu, pričom polícia zistila, že žena nie je držiteľkou vodičského oprávnenia.

Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil. „V súvislosti s touto udalosťou už 22-ročná mladá žena čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala policajná hovorkyňa s tým, že ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.