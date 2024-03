Namiesto dvetisíc 11-tisíc eur. Matovič obvinil Šimkovičovú z kúpy drahých leteniek

Opozičné hnutie Slovensko obvinilo rezort kultúry z kúpy drahých leteniek na zahraničnú pracovnú cestu do Abú Zabí. Ministerstvo kultúry (MK) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že letenky sa kupovali úplne štandardným spôsobom cez spoločnosť, ktorú vysúťažila bývalá ministerka Natália Milanová (hnutie Slovensko). Ministerka Martina Šimkovičová (nominantka SNS) dala postup spoločnosti pri nákupe preveriť.

„Ministerka Martina Šimkovičová nemala žiaden dôvod spochybňovať ceny leteniek, ktoré jej predložili zamestnanci, ktorí na ministerstve pracujú celé roky,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská. Poznamenala, že niektorí zo zamestnancov začali pracovať na ministerstve už za Šimkovičovej predchodkyne Milanovej a postupovali rovnako ako predtým. V prípade, že sa po preverení postupu vysúťaženej spoločnosti pri nákupe leteniek zistí neprimeraná cena, bude ministerka konať.

Hnutie Slovensko kritizovalo, že rezort kultúry zaplatil za tri spiatočné letenky do Abú Zabí takmer 11 000 eur, pričom oni ich kúpili len za 2000 eur, teda 5,5-násobne lacnejšie. „Takéto nehospodárne nakladanie s peniazmi daňových poplatníkov a papalášizmus ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej považujeme za ďalší zo série dôvodov, prečo by mala na tomto poste skončiť,“ skonštatovalo v stanovisku. Poukázali na to, že šéfka rezortu aj generálny tajomník cestovali v biznis triede.

Ministerstvo skonštatovalo, že ceny leteniek sa menia niekedy doslova z hodiny na hodinu a cena tej istej letenky s odstupom dní a týždňov môže byť diametrálne odlišná. Porovnávať ceny leteniek nakupovaných v úplne inom čase a bez informácie, čo všetko letenka zahŕňa, považuje rezort za hlúpe, hovorí o manipulovaní verejnosťou.