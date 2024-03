Rodičia žiaka, ktorý skočil zo strechy školy, stále čakajú na závery vyšetrovania. Teraz sa obrátili na školskú inšpekciu

Podľa sociálnej pedagogičky Kataríny Winterovej sa na sociálnych sieťach deje šikana veľmi často, podotýka, že v niektorých vekových kategóriách najmä tam. „Online svet a online skupiny sú miestom, v ktorom nefigurujú dospelí. Je teda oveľa jednoduchšie nahrať video, nevhodný obsah či fotku a zdieľať to v skupine rovesníkov s úmyslom ublížiť a ponížiť. Ostatní sa rýchlo a ľahko pridajú, často vzniká až davová psychóza. Kým dospelí prídu na to, čo sa deje, ubehne istý čas. Medzitým aktér videa získava lajky, komentáre a žiaľ, aj obdiv od rovesníkov. Získava pozornosť, pričom deťom a teenagerom nedochádza, že je to vďaka tomu, že druhému je ubližované.“ Celý rozhovor si môžete prečítať tu.