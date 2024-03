Podľa zdravotníkov je málo pravdepodobné, že by tigrované komáre v SR šírili dengue či Ziku

Je málo pravdepodobné, že by tigrované komáre v súčasnosti medzi populáciou na Slovensku šírili ochorenia, akými sú Zika, dengue či západonílska horúčka. Uviedli to zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Poukázali pritom na to, že nie každý komár musí byť infikovaný a zdraviu nebezpečný.