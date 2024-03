Šimkovičová v Ide o pravdu: RTVS nerozdelíme, ale musíme vymeniť jej vedenie. Návrh dnes posúdi vláda

Ministerstvo kultúry navrhuje vláde vymeniť vedenie RTVS. Po schválení kabinetom má návrh ísť do parlamentu. Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová v relácii Ide o pravdu.

Pozrite si debatu Petra Bielika a Martiny Šimkovičovej v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

RTVS podľa Šimkovičovej „nespĺňa to, čo by spĺňať mala, teda mala by to byť inštitúcia, ktorá by mala dávať priestor každému, vidíte ako vyzerajú politické relácie, pokiaľ nie ste identickí s ich názormi, automaticky dostávate nejaký blok“.

„Na ministerstvo kultúry chodí množstvo rôznych podnetov od ľudí, ktorí nás tlačia k tomu, aby sme okamžite riešili situáciu v RTVS,“ uviedla ministerka. Po rôznych debatách s odborníkmi sme sa rozhodli, že ustúpime od rozdelenia RTVS na Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, pretože by to nebolo rentabilné z hľadiska financií, sú tam uzavreté zmluvy, minulo by sa na to veľa času aj peňazí, povedala.

„Tým, že sa nebude meniť RTVS, musíme v prvom rade vymeniť vedenie. Tým, že RTVS nepodporuje slovenskú tvorbu, tak robí zmluvy externé, do dnešného dňa som nedostala od vedenia žiadne externé zmluvy, aby som mohla nahliadnuť, v čom sú výhodné a v čom nevýhodné… tak musíme vymeniť vedenie RTVS a postupne potom krok po kroku ísť, ale nie modelom, aký bol doteraz. Pôjdeme v rámci štandardov Európskej únie, po vzore iných krajín,“ povedala ministerka.

Dokáže Martina Šimkovičová v rezorte realizovať to, čo sľubovala svojim voličom? Ako bude financovaná RTVS? Baví ju politika tak ako kedysi moderovanie? Prečo nechce podporovať projekty LGBTI+ komunity a hľadanie dezinformácií a hoaxov? Načo je nám v čase vojny kultúrna spolupráca s Ruskou federáciou a Bieloruskom? Čo hovorí na petíciu za jej odchod? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.