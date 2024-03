Prieskum SANEP: Smer a Hlas by nepotrebovali na zloženie vlády nikoho tretieho

Podľa aktuálneho exkluzívneho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 z konca februára by voľby do parlamentu vyhrala strana Smer. Do Národnej rady SR by sa dostalo len päť strán a Smer s Hlasom by mali pohodlnú väčšinu.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohto prieskumu, tak by sa 8,4 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 27,1 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 64,5 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.

Parlamentné voľby by koncom februára vyhral Smer so ziskom 22,8 percent hlasov. Druhé miesto by obsadila strana Progresívne Slovensko so ziskom 20,9 percent. Strana Hlas by skončila na treťom mieste so ziskom 16,8 percent. Do poslaneckých lavíc by koncom februára zasadli členovia piatich politických strán.

Štvrté by skončilo KDH so ziskom 6,3 percent a na piatom mieste by sa umiestnila strana SaS so ziskom 6,1 percent. Žiadna ďalšia politická strana by sa podľa tohto prieskumu do parlamentu nedostala. Koalícia Slovensko/Za ľudí/KU so ziskom 5,7 percenta by sa do Národnej rady tiež nedostala, pretože hranica pre vstup je v prípade koalície stanovená na sedem percent.

Pred bránami parlamentu by koncom februára zostali SNS (4,9 percent), Republika (4,5 percenta) a Aliancia-Szövetség (4,3 %). Potrebných päť percent by ďalej nezískali ani strany Sme rodina (2,7 %), Demokrati (2,3 %) či ĽSNS (1,2 %).

Slovensko si 30. septembra v predčasných voľbách zvolilo nový parlament. Z posledných predvolebných prieskumov pred moratóriom sa najviac priblížila k výsledkom volieb agentúra SANEP.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, takmer dve tretiny oslovených sú si istí, ktorej strane by dali svoj hlas, keby sa teraz konali voľby. Váhajúcich je teraz iba 8,4 percenta ľudí. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 64,5 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov.