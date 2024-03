Fiačan sa ospravedlnil za únik informácie, na odstúpenie dôvod nevidí

Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan ubezpečuje, že on aj sudcovia ÚS konajú autonómne, nestranne a nekonajú pod tlakom. Ospravedlnil sa za únik informácie o rozhodnutí ÚS. Nemalo sa to podľa neho stať, no nepovažuje to za dôvod na odstúpenie z funkcie. Dodal, že záležitosť sa vyšetruje. Ubezpečil, že sudcovia neposkytli informácie o rozhodnutí médiám ani iným osobám. Fiačan sa ohradil voči spochybňovaniu integrity sudcov ÚS, k čomu podľa jeho slov došlo ešte pred rozhodnutím súdu. Ohradil sa aj voči výrokom premiéra Roberta Fica (Smer).