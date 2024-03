Danko: Bojím sa rivality Pellegriniho a Fica, SNS do inej vlády ísť nemôže

Rivalitu Petra Pellegriniho (Hlas) a Roberta Fica (Smer) vníma predseda SNS Andrej Danko ako riziko pre svoju stranu, keďže SNS nemá šancu vstúpiť do alternatívnej vládnej koalície. Povedal to v TASR TV.

Mali policajti zobrať Dankovi vodičák? Policajného prezidenta otázka zaskočila Video

Slovenská národná strana podľa neho môže reálne byť súčasťou koalície iba s účasťou Smeru, pre Hlas to však neplatí. „Ja môžem byť vo vláde len s Robertom Ficom, Peter Pellegrini môže byť vo vláde aj s Progresívnym Slovenskom,“ poznamenal Danko.

Postoje Hlasu boli podľa neho dôvodom, prečo vládna koalícia tak dlho tolerovala opozičné obštrukcie pri rokovaní o novele trestných kódexov v parlamente. Aj zmena rokovacieho poriadku podľa neho čaká na obdobie po voľbách prezidenta v dôsledku postojov lídra Hlasu. „Pellegrini je taký. Úsmev, konflikt veľmi nemá rád. Veľmi rád sa zvezie. Myslí si, že s tým úsmevom sa stane prezidentom,“ tvrdí predseda SNS.

Danko: Čaputovej prázdne vzdychy nás nezaujímajú Video

Jedným z dôvodov, prečo sa sám rozhodol kandidovať na post hlavy štátu je podľa Danka to, že nedošlo k dohode v rámci vládnej koalície. O svojom ďalšom postupe sa rozhodne na základe vývoja preferencií, národné hlasy však trieštiť nechce. „Ale mnoho voličov, ktorí chcú voliť mňa alebo Štefana Harabina, v druhom kole nepôjde voliť, lebo Korčoka a Pellegriniho považujú za liberálnych politikov,“ konštatoval. Dodal, že absolútne nechápe rozhodnutie KDH podporiť Ivana Korčoka, ktorý sa podľa neho hlási k LGBTI agende.

Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý ponechal bezo zmeny zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ale na základe podnetov prezidentky Zuzany Čaputovej a niektorých opozičných poslancov pozastavil účinnosť niektorých iných častí novely, vníma Danko s rozpakmi. „Rešpektujem to, je to ÚS SR, môže rozhodnúť o všetkom, ale z hľadiska práva to nemá žiadnu logiku,“ vyhlásil. Pýta sa, z akého titulu pristúpil k rozhodovaniu o zákone, ktorý nie je v Zbierke zákonov.

Koalícia bude podľa neho pozorne sledovať, ako napokon ÚS SR o pozastavených častiach novely rozhodne, ale nebude na rozhodnutie čakať pri predkladaní ďalších zmien v trestnej politike štátu. „Myslím si, že pôjdeme cestou normálneho legislatívneho konania a komplexnej zmeny,“ doplnil.