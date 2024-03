Výskumník Navrátil: Prahe bude bližšia Varšava ako Bratislava. Diplomacia je o symboloch. Zhoršia sa naše vzťahy s Českom?

Fico a Fiala. Meniť sa nebudem, suverenita nám svedči Video

Vedecký výskumník Matej Navrátil z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave upozornil, že politika, ktorú presadzuje môže Slovensko dostať do izolácie a toto sú prvé signály ako k tomu môže prakticky dôjsť.

Medzivládne konzultácie sú stretnutia premiérov a členov vlád, ktoré symbolizujú vzájomne vzťahy. So slovenským kabinetom sa ich doteraz uskutočnilo osem. Aký zmysel majú tieto stretnutia? Je to len výdobytok nadštandartných vzťahov alebo majú svoju úlohu na diplomatickej úrovni či zásadný vplyv na medzinárodnú politiku?

Medzivládne konzultácie sú kombináciou Vami zmienených faktorov. Sú to skôr symbolické stretnutia, ktorými sa navonok demonštruje nadštandardný vzťah oboch krajín. Nemyslím si, že majú zase až tak zásadný vplyv na medzinárodnú politiku, keďže to nie je hlavným komunikačným kanálom medzi krajinami. Tu je skôr dôležité vnímať bilaterálnu kooperáciu oboch vlád. Je nepísaným pravidlom že novozvolený premiér či prezident jednej krajiny plánujú svoju prvú pracovnú cestu práve do Prahy resp. do Bratislavy.

Ide o reálne narušenie medzinárodných vzťahov alebo je to politické gesto? Je takýto symbol medzi štátmi bežným javom?

Zrušenie medzivládnych konzultácií je potrebné vnímať v kontexte, v ktorom sa aktuálne obe krajiny nachádzajú. Podľa dostupných informácií, sa premiér Fiala vyjadril, že pre zrušenie konzultácii sa rozhodol po tom ako sa minister Blanár stretol s ministrom Sergejom Lavrovom. Zároveň, slovenské ministerstvo zahraničných veci zverejnilo správu, že si predvolalo holandskú veľvyslankyňu na Slovensku, kvôli debate, ktorú organizuje holandské veľvyslanectvo v Prahe k aktuálnej politickej situácii na Slovensku. Ministerstvo zahraničných vecí toto rámcovalo ako snahu miešania sa do interných záležitosti Slovenska, keďže téma diskusie je aktuálna politická situácia na Slovensku a pozvánku nedostalo Veľvyslanectvo Slovenska v Česku. Tu sa zdá, že aktuálne vedenie ministerstva nerozumie, že politika, ktorú presadzuje nás reálne dostáva do izolácie a toto sú prvé signály ako k tomu môže prakticky dôjsť. Naši zástupcovia nebudú pozývaní na diplomatické zasadnutia, akcie kde sa v neformálnom duchu diskutuje aj o národnostných záujmoch.

Reakcia Fica a Fialu na pomoc Ukrajine (jeseň 2023) Video

Čítajte viac Česko v reakcii na slovenskú zahraničnú politiku odložilo medzivládne konzultácie

Ako takýto signál môžu vnímať spojenci vo V4 alebo EÚ?

Pravdepodobne dôjde k väčšej obozretnosti u našich partnerov a zároveň dôjde na určitý čas k členeniu V4 na V2 + V2. Praha bude preto s najväčšou pravdepodobnosťou prehlbovať svoje vzťahy s Varšavou. Zároveň to samozrejme vážne podkopáva kredibilitu Slovenska u našich spojencov, ktorú sme si dlhé roky budovali.

Dá sa krok českej strany dá kritizovať ako nerešpektovanie výsledku volieb?

Tak ďaleko by som asi nezachádzal, je to skôr silné diplomatické gesto, ktoré zaznieva z Prahy, ktorá bola tradične a historický k situácii na Slovensku oveľa benevolentnejšia. Postoj českej vlády je logickým vyústením udalosti z posledných dní. Od tlačovky premiéra Fica pred samitom v Paríži, stretnutia V4 v Prahe až po aktuálnu výzvu ministerstva zahraničných vecí smerovanú k vyššie zmienenému podujatiu organizovanému v Prahe. Samozrejme, predpokladám, že Česko veľmi detailne monitoruje aj legislatívne zmeny na Slovensku a aj kritiku, ktorá na tieto zmeny prichádza z európskych inštitúcií, preto sa snaží navonok „odstrihnúť“ od negatívnej nálepky, ktorá by mohla byť s V4 resp. so Slovenskom asociovaná.

V Programovom vyhlásení vlády Roberta Fica sa spomína: „Rozdielne pohľady účastníkov vyšehradského formátu na aktuálne zahraničné udalosti, predovšetkým na vojnový konflikt na Ukrajine, by nemali ohrozovať historický vynikajúce vzájomne priateľské vzťahy a strategický význam tohto regionálneho zoskupenia pri riešení otázok súvisiacich s európskou agendou.“ Zlyhala vláda v tomto bode? Napravia tento stav len voľby?

Zdá sa, že sa vláda prepočítala v tom do akej miery bude možné presadzovať takýto štýl politiky, bez toho aby sa začínali ozývať aj naši dlhoroční spojenci. Je otázne ako dlho bude tento kurz udržateľný a hlavne aké reputačné škody to môže ešte spôsobiť.

Čítajte viac Slovensko neizolujem, Macron potvrdil, že som mal pravdu, tvrdí Fico. V4 pokračuje aj napriek nezhodám

Fico tvrdí, že Česko má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorené hovorí o mieri. Ako by mali štáty pristupovať k vojne na Ukrajine po dvoch rokoch? Je postoj Fica natoľko kontroverzný, že ho izoluje?

Fico svoje vyhlásenia k Ukrajine inštrumentálne prispôsobuje svojim potrebám. Napríklad, ak išlo o prijatie podpory pre Ukrajinu vo výške päťdesiat miliárd eur alebo pri odmietaní dodávať zbrane zo Slovenska na Ukrajinu. Tu reálne firmy, ktoré tak činia potrebujú štátom vydanú licenciu takže prakticky Fico umožňuje naďalej dodávku zbraní na Ukrajinu aj keď tvrdí opak. Čo sa týka Ficových vyhlásení o miery, tak takýto postoj je síce chvályhodný avšak, tu je potrebné aj doplniť, ako si tento mier predstavuje, ako k nemu dospieť a čo je podľa neho potrebné robiť aby Rusko stiahlo z Ukrajinského územia svojich vojakov? V úplne teoretickej rovine, je Slovensko v relatívne vhodnej geopolitickej pozícii pôsobiť ako mediátor, podobne ako to robilo Nórsko, pri Dohodách z Osla. Slovensko nemá nijaké mocenské ambície, avšak na to je potrebná kredibilita nielen znepriatelených strán, ale aj širšieho medzinárodného spoločenstva, ktorá je aktuálne zdá sa značne naštrbená.