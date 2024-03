Českí Piráti: Ficove výroky sú nehorázne. Slovensko nestelesňuje iba jeho vláda. Pavel s rozhodnutím súhlasí, Pellegrini je prekvapený

Slovensko nestelesňuje iba súčasná vláda a už vôbec nie jediná osoba jej predsedu. Tvrdia to predstavitelia českej koaličnej strany Piráti. Česko sa podľa nich snaží spolupracovať so Slovenskom, aj keď je to pre premiéra Roberta Fica (Smer) sťažené. Zástupcovia strany to vyhlásili po štvrtkovom stretnutí s predstaviteľmi opozičného Progresívneho Slovensko (PS), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Fico a Fiala. Meniť sa nebudem, suverenita nám svedčí Video

„Niekedy sa môže zdať, že niektorí politici v Bratislave začínajú viac hovoriť jazykom Moskvy, ale neznamená to pre nás, že tým jazykom hovorí celé Slovensko. Pretože demokracia ako v ČR, tak v SR má tuhý korienok,“ povedal šéf Pirátov Ivan Bartoš. Priblížil, že rozhodnutie českej vlády pozastaviť česko-slovenské medzivládne konzultácie bolo „viac-menej jednomyseľné“. Myslí si, že bolo správne. „Rozhodne by som to nerámoval …, že dochádza k nejakému rozkolu národov Čechov a Slovákov,“ zdôraznil český vicepremiér.

Na otázku, čo by sa muselo stať, aby sa situácia zmenila a došlo k obnoveniu konzultácií, odpovedal, že ide o dočasné pozastavenie a do plánovaného termínu stretnutia vlád na prelome apríla a mája k zmene zrejme nedôjde.

Foto: Progresívne Slovensko šimečka bartoš richterová Zľava Michal Šimečka, Ivan Bartoš a Olga Richterová.

„Ako predstavitelia časti českej politickej scény dobre vieme, že Slovensko nie je len jeho vláda a už vôbec nie jediný človek. Tie výroky, ktoré v posledných dňoch a týždňoch povedal premiér Fico, považujeme za úplne nehorázne,“ povedala podpredsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Olga Richterová. „Som rada, že sa snažíme spolupracovať, aj keď je to sťažené, a to nikto nezastiera pre to, kto je dnes slovenským premiérom,“ dodala.

Český vicepremiér Jurečka: Konzultácie s Ficovou vládou nám už nedávali zmysel Video

Predseda PS Michal Šimečka podľa vlastných slov českým kolegom odkázal, že SR je konštruktívny zodpovedný partner v rámci západnej civilizácie a ani gestá, ktoré môžu pôsobiť rozporuplne, nereprezentujú vôľu väčšiny Slovákov.

„Bez ohľadu na to, aká vláda bude práve pri moci, či už na Slovensku alebo v ČR, tie vzťahy musia byť naďalej kvalitné. A za mňa a našu stranu, a trúfam si povedať aj za väčšinu ľudí na Slovensku, chcem povedať, že chceme robiť všetko pre to, aby sme aj tento citlivý moment prekonali a aby sa slovensko-české vzťahy prehlbovali aj naďalej do budúcna,“ doplnil Šimečka.

Pellegrini je prekvapený z rozhodnutia odložiť česko-slovenské konzultácie

Predseda parlamentu a líder strany Hlas Peter Pellegrini je prekvapený z rozhodnutia českého kabinetu odložiť medzivládne konzultácie so Slovenskom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Myslí si, že také spojené národy, akými sú Slovensko a Česko, nikto nerozdelí.

„Česká republika bola, je a bude naším najbližším partnerom. Sme národy, ktoré sú previazané ľudsky, rodinne, ekonomicky aj kultúrne. Historicky jednoducho patríme k sebe. Rovnako platí, ja som toho garantom, že Slovenská republika je a bude plnohodnotnou súčasťou Európskej únie aj NATO,“ poznamenal.

Dzurinda: Ficova vláda dostala od Česka facku Video

Zároveň deklaroval, že nikdy neodsúdi žiadneho politika, ktorý bude diplomatickými prostriedkami hľadať cestu k mieru na Ukrajine s vysokými predstaviteľmi Ruska. „Jediná cesta k mieru je otvoriť všetky dostupné diplomatické kanály, bez toho to jednoducho nie je možné. Ľudský život je to najcennejšie, čo sme v živote dostali a čo musíme chrániť,“ uzavrel.

Prezident Pavel: Rozhodnutie českej vlády pozastaviť konzultácie s vládou SR je správne

Český prezident Petr Pavel rešpektuje rozhodnutie českej vlády prerušiť česko-slovenské medzivládne konzultácie. Dôvodom rozhodnutia rozumie a považuje ho za správne. Podotkol, že nejde o trvalú zmenu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Rozumiem tomu dôvodu, ktorým sú naozaj výrazné rozdiely najmä v pohľade na hlavné zahraničnopolitické témy, predovšetkým na vojnu na Ukrajine a postoj k Rusku. Nevidím to ako trvalé prerušenie vzťahov. Naopak si myslím, že vzťahy medzi našimi krajinami majú určite hlbšie základy a oveľa širší priestor, než sú len spoločné rokovania vlády,“ povedal Pavel.

Pripomenul, že vzťahy medzi prezidentmi oboch krajín sú na dobrej úrovni.

Český premiér Petr Fiala po stredajšom rokovaní vlády oznámil, že Česko odložilo plánované česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Jedným z dôvodov je aj minulotýždňová schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.

„Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v budúcich týždňoch či mesiacoch medzivládne konzultácie s vládou Slovenskej republiky tak, ako sme o nich uvažovali a ako sme sa na nich dohodli,“ oznámil Fiala s tým, že spolupráca medzi oboma krajinami sa nekončí.