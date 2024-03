Ako je strážené naše nebo? Taliani sa sťahujú, americké Patrioty nekupujeme. Kaliňák: na nový systém protivzdušnej obrany sa čaká roky

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Video Mambe ciele neujdú. Po Rumunsku ochráni slovenské nebo / Zdroj: Ministerstvo obrany

Premiér Fico vo videu na sociálnej sieti upozornil, že zo Slovenska sa čoskoro stiahne taliansky systém protivzdušnej obrany SAMP/T. Na našom území pôsobí od marca 2023. „Od talianskej vlády som dostal avízo, že zo Slovenska bude stiahnutý taliansky systém protivzdušnej obrany, ktorý nám na rok požičali, pretože ho potrebujú na inom mieste,“ vyhlásil predseda vlády. Ďalej skritizoval predchádzajúcu vládu Eduarda Hegera (Demokrati), ktorá v roku 2022 po začiatku ruskej invázie darovala susednej Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300.

Heger a vtedajší minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) v tom čase odmietali tvrdenia, že Slovensko za S-300 nemá adekvátnu náhradu. Poukazovali najmä na to, že namiesto dosluhujúceho systému sovietskej výroby Ozbrojené sily (OS) SR dostali modernejší a efektívnejší Patriot, ktorý poskytli spojenci z NATO. Naď tiež vtedy tvrdil, že Patriot bude na Slovensku dovtedy, kým to bude potrebné, a kým to bude krajina chcieť. To sa však nenaplnilo. Žiadne z požičaných batérií amerického systému na Slovensku už nie sú.

„Najskôr darovali funkčný masívny systém, potom sme tu mali chvíľku americké Patrioty, aj tie odišli a teraz odídu aj Taliani. Nezdá sa mi, že by sa tým niekto trápil,“ tvrdí Fico a kladie otázku, kto bude chrániť naše atómové elektrárne a ďalšie strategické ciele. S touto otázkou Pravda oslovila Roberta Kaliňáka (Smer), ktorý od vlaňajšieho októbra šéfuje rezortu obrany. Minister v rozhovore ubezpečil, že situáciu intenzívne rieši. Ministerstvo sa totiž chce dohodnúť s Talianmi o predĺžení pobytu ich systému PVO na našom území.

„V tejto chvíli diskutujeme s talianskou stranou, mám rozhovory s talianskym ministerstvom obrany a tak isto určite v tejto veci bude diskutovať aj premiér, pretože každý zo štátov má svoje osobné bezpečnostné záujmy. Podrobíme v najbližšom období našich spojencov otázkam, ako tie pôvodné dohody o poskytnutí protivzdušnej obrany zo strany spojencov budú fungovať,” uviedol. Pridal sa zároveň ku kritike predchádzajúcej vlády, ktorá podľa neho odovzdala všetky zbraňové systémy, ktoré chránili vzdušný priestor, a zároveň vyhlásila, že náhrady, ktoré spojenci poskytnú, zostanú na našom území do času, kým nedostaneme nové. „Tieto ich vyhlásenia sa ukázali ako lživé,“ skonštatoval.

Kaliňák ďalej tvrdí, že pri nástupe na čelo ministerstva nemal informácie o tom, že protiraketový systém od talianskych ozbrojených síl bol dohodnutý iba do apríla 2024. V podobnom duchu sa pre Pravdu vyjadril aj bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), ktorý mal vlani dohodnúť s Talianskom požičanie systému PVO. „Na jar 2023 sme nedisponovali informáciou, že Taliani stiahnu svoj systém,“ uviedol.

Slovenským politikom však oponuje talianske ministerstvo obrany, podľa ktorého sa pôvodne štáty dohodli iba na ročnom období. „Ukončenie obrannej misie NATO na Slovensku bolo naplánované v rámci dohôd medzi oboma krajinami na začiatok apríla. Nasadenie systému SAMP/T na Slovensku bolo opatrením obranného, dočasného charakteru, primeraným na podporu úlohy NATO pri obrane členských krajín a euroatlantického priestoru a na zabezpečenie odstrašenia pred potenciálnymi hrozbami,“ uviedol v oficiálnom stanovisku Rím. Prevádzku batérie SAMP/T na základni v Malackách zabezpečovali so súhlasom talianskej vlády dva kontingenty, oba s polročnými mandátmi, spolu išlo o 320 vojakov a 180 vozidiel.

Kolotoč systémov PVO

Do roku 2022 bol slovenský vzdušný priestor chránený viacvrstvovým systémom PVO. Tvorili ho prenosné protilietadlové komplety krátkeho dosahu Igla, mobilné raketové systémy stredného dosahu 2K12, raketový systém dlhého doletu S-300 a flotila stíhačiek MiG-29. Všetky prvky boli sovietskej alebo ruskej výroby, časť z nich sa už nedala modernizovať a časti z nich končila životnosť. Po vypuknutí vojny na Ukrajine vtedajšia vláda rozhodla časť protiraketových zbraní odovzdať brániacemu sa štátu. Sankcie totiž znemožnili opravy a údržbu tejto techniky, kým Ukrajinci mohli jej prevádzku zabezpečiť vlastnými silami alebo ju použiť ako zdroj náhradných dielov pre poškodenú techniku.

Slovensko tak odovzdalo susedom S-300, všetky stíhačky MiG-29 a časť systémov Kub. Spojenci zo Severoatlantickej aliancie sa zároveň zaviazali, že budú chrániť naše nebo, kým vláda nezaobstará náhradu za darované systémy. Výmena za stíhačky bola garantovaná už dávnejšie, Slovensko ešte v roku 2018 kúpilo 14 moderných bojových lietadiel F-16. Prvé z nich by mali prísť ku nám už v lete. Zatiaľ s ochranou neba pomáhajú susedné krajiny, stíhačky z flotíl ozbrojených síl Českej republiky, Poľska a Maďarska strážia naše územie v rámci takzvaného air policingu. „Dohoda o ďalšom predĺžení podpory zo strany susedných štátov naďalej trvá, postupne od príchodu jednotlivých stíhačiek F-16 túto úlohu budeme preberať,“ uviedol pre Pravdu minister Kaliňák.

Náhradu za S-300 nám zatiaľ poskytovali spojenci z NATO, a to vo forme požičania svojich systémov PVO. Vzdušný priestor po odchode S-300 dočasne chránili štyri batérie systému Patriot – dve požičalo Nemecko, jednu Holandsko a jednu USA. Časom však americké systémy zo Slovenska odišli, dve posledné batérie opustili naše územie vlani v lete. Časť Patriotov pred rokom nahradila batéria systému SAMP, ktorú požičala talianska vláda a ktorá by mala čoskoro odísť. Zároveň vlani v septembri Nemecko natrvalo a bezodplatne poskytlo Slovensku dva systémy Mantis s krátkym dosahom.

„Z pohľadu pozemnej protivzdušnej ochrany budeme diskutovať, ako som už povedal, s Talianmi, ako aj s ďalšími krajinami. Predpokladáme, že za určitých pozitívnych okolností by sme v priebehu budúceho roku a roku 2026 mohli postupne začať opätovne s obnovou samostatnej, suverénnej protivzdušnej obrany Slovenskej republiky,“ tvrdí Kaliňák.

Súčasťou ochranného dáždnika sú naďalej aj národné systémy Kub a prenosné rakety Igla. Aj týmto zbraniam sa však čoskoro skončí životnosť. „V prípade neriešenia tohto nedostatku OS SR stratia do roku 2025 zostávajúcu schopnosť protilietadlových systémov Igla a do roku 2027 zostávajúcu schopnosť mobilných systémov stredného dosahu Kub a tým aj celú schopnosť palebných prostriedkov pozemných systémov PVO,“ konštatovalo ministerstvo obrany v internej štúdii.

Situáciu vlani riešil aj úradnícky minister obrany Martin Sklenár. Pri nástupe do funkcie rokoval so spojencami o možnosti zapožičať ďalší systém PVO na ďalšie obdobie od konkrétnej krajiny. „A zároveň sme v NATO žiadali o zavedenie rotačného systému prítomnosti systémov protivzdušnej obrany vo všetkých krajinách na východnej hranici NATO. Rotačný systém bol schválený na summite NATO vo Vilniuse v lete 2023,“ zdôvodnil pre Pravdu. Podľa tejto dohody budú systémy PVO nasadzované na východnom krídle Aliancie podľa ich dostupnosti a „prioritne na miestach, kde je ich prítomnosť najviac potrebná“.

Ďalej rezort pod jeho vedením pripravil zámer na obstaranie nových systémov PVO, ktoré by mali nahradiť dosluhujúce Igly a Kuby. Vláde odporučil obstarať systém stredného dosahu z Izraela, prenosné komplety by mohlo Slovensko kúpiť od Poľska. „Náš časový plán bol nastavený tak, že v súčasnosti by už SR mala zazmluvnené obstaranie konkrétnych systémov a dodávky sme mohli očakávať už koncom roka 2025. Súčasná vláda sa však rozhodla takúto možnosť nevyužiť,“ ozrejmil Sklenár.

Kaliňák nákup Patriotu nedohodol

Súčasný minister obrany však komunikuje iné plány s modernizáciou slovenského PVO. Namiesto obstarania menších systémov by najprv chcel vyriešiť náhradu za darovaný S-300. V rámci svojej nedávnej návštevy Spojených štátov vraj rokoval s Pentagónom o nákupe jednej batérie Patriot pre OS SR, jej cena sa odhaduje na jednu miliardu eur. USA predtým ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s výraznou zľavou ako náhradu za darované MiG-29. Kaliňák chcel obsah ponuky zmeniť a so zľavou kúpiť nie vrtuľníky, ale systém PVO ďalekého dosahu, lebo takýto systém nateraz nemáme.

Washington ale Kaliňákov plán nepodporil, minister sa z návštevy vrátil s tým, že zľava nie je prenosná a nebude platiť pre nákup Patriotu. „Diskutovali sme o inom systéme – NASAMS, ktorý dodáva spoločnosť Kongsberg. Čiastočne ju vlastnia Spojené štáty, teda americký kapitál, a čiastočne nórsky. Problémom však je, že čakacie lehoty na nové protivzdušné systémy sú obrovské, štyri až päť rokov,“ povedal pre Pravdu Kaliňák. Ak by sa dal obstarať Patriot, čakacia doba by bola ešte dlhšia, vlani sa ako najskorší možný termín dodania novej batérie spomínal rok 2030.

Podľa Sklenára, ktorý pred nástupom do vlády pôsobil ako odborník na obranu a bezpečnosť, je Patriot pre potreby Slovenska operačne málo efektívny a finančne náročný. Nákup systému ako je Patriot nie je najvyššou prioritou OS SR, súhlasí s ním vojenský analytik Vladimír Bednár. „Toto konštatuje aj štúdia uskutočniteľnosti z dielne ministerstva obrany, ktorá jasne stanovuje priority v oblastiach systémov stredného a krátkeho dosahu. Podobne priority stanovovala aj koncepcia rozvoja ozbrojených síl do roku 2023, ktorá bola vypracovávaná počas tretej vlády Roberta Fica,“ pripomína expert.

Máme ochranu pred raketami?

Aj bez protivzdušného systému ďalekého dosahu je Slovensko dobre strážené, ubezpečuje bývalý minister obrany Sklenár. „Ochrane nášho vzdušného priestoru pred ruskými raketami významne pomáha aj obrovské posilnenie schopnosti ochrany vzdušného priestoru Ukrajiny,“ zdôvodnil exminister pre Pravdu. Oponuje tak výrokom premiéra Fica, ktorý vo videu spomínal aj údajnú hrozbu raketových útokov, pred ktorými slovenské jadrové elektrárne vraj nie sú chránené. To, že slovenské územie je naďalej chránené, odkazuje aj Kaliňák. „Aj naďalej majú OS SR k dispozícii vlastné prostriedky PVO a slovenský vzdušný priestor pomáhajú chrániť aj lietadlá z Česka, Poľska, Maďarska a Nemecka,“ ubezpečil minister.

Stiahnutie SAMP síce pozitívnou správou nie je, konštatuje analytik Bednár, ochranu vzdušného priestoru celej krajiny však nezabezpečuje iba jeden systém, ale ich komplex pozostávajúci z prvkov viacerých kategórií. „Zároveň SAMP/T dokázal chrániť len veľmi geograficky obmedzený priestor, čo znamená, že na drvivej väčšine územia nedôjde po jeho stiahnutí k zvyšeniu rizika,“ ozrejmil. Tým, že systém bol umiestnený na vojenskom letisku v Malackách, teda v blízkosti Karpát, nemohol zabezpečiť ochranu cieľov kritickej infraštruktúry ako sú naše jadrové elektrárne, tvrdí expert. „Úlohou SAMP/T bola ochrana leteckej základne,“ skonštatoval.

Čítajte viac Stíhačky F-16 definitívne putujú na Záhorie. Rezort obrany pre ne kupuje mobilné hangáre. Kaliňák pripustil rozšírenie letky

Protivzdušná obrana Slovenska teda nie je v ideálnom stave, ale územie je dobre chránené. Ideálna PVO totiž je viacvrstvová a mali by ju tvoriť viaceré systémy s rôznymi vlastnosťami, ktoré by sa navzájom prekrývali a dopĺňali. Slovensko nateraz disponuje prostriedkami, ktoré zabezpečia ochranu pred raketami v krátkom a strednom dosahu – ide teda o systémy Igla, Kub a Mantis. Najvyššiu vrstvu ochrany neba zastrešujú stíhačky zo susedných krajín, po prílete F-16 túto úlohu znovu budú plniť naše vzdušné sily. Po odchode batérie SAMP/T tak bude chýbať tá časť PVO, ktorá je schopná bojovať s balistickými raketami. O jej náhrade sa ale rokuje a zároveň ministerstvo hľadá možnosť kúpiť vlastný takýto systém.